El nuevo año arranca con el autobús urbano más caro para los cacereños

El autobús será más caro para los cacereños con el inicio del nuevo año. «¿Qué quieren, que me vaya andando hasta el centro?», se pregunta ... María Luisa Custodio. Vive en Aldea Moret y tiene 76 años. Se dispone a coger el bus. Desde este lunes 1 de enero subirse a uno de los vehículos de Subus en cualquiera de las líneas le saldrá más caro. Quienes sean habituales del servicio y dispongan de algún abono verán a la hora de renovarlo como la tarifa se duplica.

El bonobús de 10 viajes, el que usa María Luisa, pasa de cuatro a ocho euros y el bono de familia numerosa general, de 3,20 a 6,4 euros. No son los únicos perjudicados. Un adolescente de menos de 16 años lo notará aún más. Se elimina, al menos de momento, la gratuidad para ese colectivo.

El Ayuntamiento no descarta retomar estas medidas, pero quiere hacerlo con todos los datos encima de la mesa y tras conocer con detalle cuáles son los planes del Gobierno central, que lo ha venido cofinanciando. Ese había sido el argumento más utilizado hasta que el pasado miércoles, en el pleno de presupuestos, la concejala socialista, Belén Fernández, preguntó si tenía previsto el Ejecutivo municipal convocar un pleno antes del fin de año para mantener las bonificaciones.

La respuesta del portavoz del equipo de Gobierno y a la vez responsable del área económica fue que la idea barajada era retomar el asunto a partir de marzo con el remanente de tesorería. El viernes se vio el asunto en Junta de Gobierno. Se ha encargado un estudio a los servicios técnicos. Con los datos que salgan «se tomará una decisión», El Ayuntamiento acusa al Gobierno central de hacer «electoralismo» con las bonificaciones.

«¿Qué quieren, que me vaya andando desde Aldea Moret al centro a mis 76 años» María Luisa Custodio Jubilada

El transporte ha sido uno de los elementos que han salido en las últimas semanas durante el debate del presupuesto. El PSOE propuso que se mantuviesen las bonificaciones y la gratuidad para los menores de 16 y que esta se ampliase a mayores de 65 años. La posición municipal fue la de negociar pero sin cerrar acuerdos antes de saber el impacto que esas decisiones tendrían en las arcas públicas. Fue el mismo miércoles 27 cuando se conoció que el Gobierno central volvería a cofinanciar los descuentos del 50 por ciento en los abonos. El Estado paga el 30 por ciento si el Ayuntamiento cubre el 20 por ciento restante. Sería así hasta 2025.

Compensar

Pero por ahora tocará rascarse el bolsillo, a la espera de que se pueda convocar un pleno y efectuar las modificaciones necesarias que permitan al menos mantener la bonificación. «Creo que se debería mantener. Me parece que es una buena medida. Hay gente que realmente lo necesita», destaca Inmaculada Rey. Se dispone a coger el bus hacia el centro en la avenida de la Constitución y explica que es usuaria habitual del transporte público. «Lo necesito a diario para mi trabajo y me hace un trastorno enorme que se elimine esa bonificación», relata.

Esta trabajadora lo ha sufrido en sus propias carnes al ir a renovar su abono mensual con vistas al nuevo mes. «Pago ya el doble. De hecho al renovarlo lo he podido comprobar», se lamenta.

«Las bonificaciones eran positivas. Ahora habrá familias que no se lo podrán permitir», lamenta el presidente de la Agrupación vecinal

Entre las condiciones que recoge el Gobierno central sobre las ayudas menciona que la posibilidad de «habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de abonos y títulos multiviaje» que no se hayan beneficiado de la reducción. Para ello la medida tendría que volver a aplicarse antes de 1 de febrero.

Bonobús

Es lo que pide la Agrupación vecinal. «Tener que pagar el doble por un bonobús o por el abono mensual es algo que sienta especialmente mal. La bonificación fue una medida que las familias agradecieron en un momento en el que los precios se disparan», detalla su presidente, José Antonio Ayuso. También cuestiona que se elimine la gratuidad para los menores de 16 años, aplicada durante el mandado del PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, que auspició esa decisión para favorecer el transporte público.

«Por mi trabajo cojo el bus a diario. Al ir a renovar el abono me cobran ya el doble»

«Si ahora hay que volver a pagar para que los niños vayan al instituto, por ejemplo, supone aplicar una nueva carga a las familias. Las hay que tendrán dificultades para afrontarlo», vaticina el portavoz del movimiento vecinal.

Podérselo permitir

«Estamos abiertos a mantener la gratuidad, pero tenemos que ver primero el alcance de las medidas del Gobierno de España porque eso va a afectar al déficit del autobús. Hay que ver cómo afecta para valorar si nos lo podemos seguir permitiendo», detalló el concejal portavoz, Ángel Orgaz, hace solo unos días.

Nada más llegar el PP al Gobierno, surgió la duda sobre si prolongaría unas medidas que formaron parte de los acuerdos del anterior mandato socialista con el que fue su principal apoyo en la gobernabilidad, Unidas Podemos. La portavoz de esta formación fue la que advirtió que el segundo semestre de 2023 sería el último con bus gratis para los menores de 16 años.

El 20 de julio, al no haber dado tiempo antes a tramitar el expediente, el pleno se reunió y aprobó la bonificación. La vigencia arrancaba el 1 de agosto y duraba hasta el 31 de diciembre. Ello supone que desde este lunes 1 de enero el bus costará el doble para quienes tengan este servicio. Pero qué pasa si alguien se plantea hacer la recarga con antelación. Pues que no ha lugar a la picaresca. «Si a finales de diciembre de 2023 (o cualquier otra fecha) un/a usuario/a quiere recargar la tarjeta mensual para los meses de enero o febrero de 2024, esta recarga no estará bonificada», señala la publicación oficial de las tarifas en el BOP. Introduce una puntualización: salvo aprobación previa por el Ayuntamiento. Pero esto último no ha sucedido, Al menos de momento.