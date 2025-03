Nueve horas de espera para ver a Ana Mena en primera fila en Cáceres

A la una de la tarde ya había jóvenes en los alrededores del pabellón Multiusos para entrar en el concierto de Ana Mena. Nueve horas ... haciendo cola para intentar ponerse en la primera fila y disfrutar de su artista favorita. A las ocho abrieron las puertas y ya quedaba poco para ver a la cantante malagueña en el escenario. Ha vendido para su actuación en las preferias de San Fernando, en Cáceres, más de 3.500 entradas.

«Hemos sido los primeros en llegar; nos encanta Ana Mena. La hemos visto en Asturias, Galicia y, después de Cáceres, iremos a Córdoba y Madrid, a su final de gira. Siempre que podemos vamos y estamos en la primera fila», contaba emocionado Joaquín Jesús García minutos antes de que se abrieran las puertas.

Justo al lado, un grupo de madres acompañaba a sus hijas. «Tengo ocho años y es mi primer concierto; Ana es mi cantante favorita. Estoy muy nerviosa», decía Ada con una pancarta en la que se leía: «Ana tengo un regalo para ti». Su madre lo enseñaba: una caja con una pulsera del Real Madrid, unos pendientes y unas figuras con sus iniciales. «Se lo intentaremos dar», decían madre e hija, que son del Casar de Cáceres.

También hay seguidores de la artista que se han desplazado desde la provincia de Badajoz, como Víctor Camacho. «Me encanta Ana Mena, me sé todas sus canciones y no quería perder esta oportunidad», decía mientras Pepe Mutone, otro fan, enseñaba su pancarta. «Vengo desde Italia. Quería ver Madrid y al saber que Ana actuaba en Cáceres no he dudado en venir», contaba este joven de 25 años de Nápoles, al sur de Italia, un país en el que la artista tiene muchos seguidores. En su cartel se leía «de Italia 'pal' Mundo», en alusión a lo que muchas veces grita la cantante en sus actuaciones, pero nombrando su tierra natal con la frase «de Málaga pal' mundo'.

Otros, los más rezagados, pudieron comprar las entradas en el último momento. Las taquillas del recinto abrieron de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 hasta el inicio del concierto con la artista y su espectáculo dentro de su gira 'Bellodrama Tour'.

Canciones

En ella no faltan canciones como 'Las 12' o 'Madrid City', que ya se han convertido en auténticos himnos para un público, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que no deja de crecer. En Instagram supera los 1,4 millones de seguidores.

Acompañada por un plantel de músicos y bailarines, Ana Mena ofrece un show que tiene como eje el álbum 'Bellodrama', un trabajo que ha sido Disco de Oro en España pese a que salió a la luz hace tan solo un año.

Con él entró directa al número uno de las listas de venta. En los Music Awards del año pasado fue nominada a cuatro candidaturas y logró ser elegida como mejor artista de 2023.

También en 2022, su 'Música Ligera' le llevó a lo más alto. Con ese tema consiguió la estatuilla a mejor canción de Los40 Music Awards.

Éxitos que pese a su juventud (tiene 27 años) están haciendo que coseche una meteórica carrera en la que acumula un buen número de Discos de Platino, uno de Diamante y otros ocho de Oro para singles en Europa.

Además de cantante, también se le conoce por su faceta de actriz. Ha llegado a debutar con el director de cine Pedro Almodóvar en la película 'La piel que habito', protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya.

Su triunfo no solo es en España, sino que también acumula un tropel de seguidores en Italia, donde llegó a actuar en el Festival de San Remo y logró posicionarse como una de las artistas españolas con mayor crecimiento. Este sábado, tras pasar por ciudades como Lleida o Granada, su luz ilumina Cáceres.