Los nueve albaneses esclavizados en una plantación de marihuana en Alcuéscar están en busca y captura

En la mañana de este martes estaba previsto que tuviera lugar, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, el juicio a nueve ... albaneses y cinco extremeños acusados de trabajar y explotar una plantación de marihuana en Alcuéscar, que fue considerada la mayor de Extremadura. La fiscalía pide para los albaneses cuatro años de prisión, penas que pueden ser sustituidas por diez años de expulsión del territorio español, y para los otros acusados extremeños: para uno cuatro años y medio de cárcel y un millón y medio de multa, y para cada uno de los otros cuatro acusados, cuatro años y tres meses de prisión y pagar una multa de un millón. Se les acusa de cometer los delitos de cultivo y tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

El juicio no se ha celebrado ya que los nueve albaneses están en busca y captura, y faltaban dos de los cinco acusados extremeños. El juicio se señalará próximamente, celebrándose sin los acusados albaneses al estar en rebeldía. «Sería bueno que vinieran al juicio -señala al Diario HOY la abogada Ana Iglesias- porque así se vería que son inocentes del delito de tráfico de drogas del que se les acusa, y que han sido víctimas de un delito de trata de seres humanos. De esa manera tendrían la residencia legal en España».

Según esta abogada, que les auxilió al ser detenidos, los albaneses fueron tratados como animales. Ellos no sabían dónde estaban, no hablaban español ni tenían dinero. No salían de la finca y cada 15 días les tiraban la comida desde una furgoneta.

Los nueve albaneses fueron detenidos el 28 de agosto de 2019 dentro de la operación 'Centinela Verde', que supuso que la Guardia Civil desmantelara en Alcuéscar una plantación de cinco hectáreas. Se detuvo a un total de 14 personas, incautándose 22.000 plantas de cannabis y 300 kilos de cogollos de marihuana. Una droga que en el mercado negro podía suponer obtener 14 millones de euros.

Cuando cerca de 30 guardia civiles entraron en la finca el 28 de agosto de 2019, con la necesaria orden judicial, se encontraron los nueve albaneses, de entre 30 y 50 años, señalando los agentes que parecían ser víctimas de un delito de trata de seres humanos, ya que comprobaron que no salían de la finca y habían estado viviendo allí en unas pésimas condiciones de higiene y salubridad. No se conocían entre ellos. Habían llegado en avión a España con un permiso de 90 días, pensando que iban a trabajar en la recogida de fruta en Españ,a y resulta que les metieron en una finca aislada a cultivar marihuana. La abogaba Ana Iglesias, que logró su puesta en libertad, afirma que daba pena verles en las condiciones que estaban. Recuerda que el más joven era ingeniero informático.