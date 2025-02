Las nuevas letras de Cáceres dan colorido a la Plaza hasta que se trasladen a los miradores

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 15 de junio 2022, 07:29 Comenta Compartir

Acercarse estos días hasta la Plaza Mayor de Cáceres tiene premio. El recinto regala a los viandantes una imagen insólita. A las letras icónicas amarillas que reproducen el nombre de la capital le han salido cinco réplicas de menor tamaño, que llenan de colorido y perspectiva las fotos que turistas y lugareños se hacen para inmortalizar el momento.

Se trata de una instalación provisional, ya que, según ha explicado el Ayuntamiento, el destino definitivo de estas cinco reproducciones son otros tantos miradores de la ciudad. Estarán en el Paseo Alto, la explanada del Santuario de la Virgen de la Montaña, Fuente Fría, Cueva de Maltravieso y Sierra de San Pedro.

Aunque el traslado se ejecutará en los próximos días, el Consistorio no sabe precisar con exactitud cuándo se cambiarán de sitio las letras, ya que depende de la disponibilidad de la Brigada de Obras. Así que, mientras tanto, el Ayuntamiento saca partido a su ubicación temporal en la Plaza, hasta donde fueron trasladadas el lunes por la mañana en un camión de gran tonelaje con el fin de que los cacereños y visitantes puedan verlas e inmortalizarlas antes de ocupar su sitio final. No obstante, no fue hasta este martes cuando pudieron verse todas las letras perfectamente desembaladas y colocadas.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ramón Bello, no se resistió a capturar el momento y subió un selfi junto a la instalación. «Salía del Ayuntamiento con la fresca y no pude evitar inmortalizarme con nuestra marca e imagen icónica. Dentro de poco estarán en otros miradores de la ciudad pero de momento podéis verlas juntas en nuestra Plaza Mayor», publicó en redes sociales.

Hechas en hormigón

Las letras, realizadas en hormigón en color rojo, rosa, verde, azul turquesa y naranja, están diseñadas por las mismas arquitectas que idearon las originales, Elena y Carolina Gil. La inversión ha sido de 14.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la marca de la ciudad y que las personas que visitan Cáceres conozcan y promocionen otros lugares además de la Ciudad Monumental.

Las letras originales se instalaron en el mes de marzo de 2017 y la iniciativa, promovida desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, generó cierta controversia por su estética. Pero pronto gozó de la aceptación del gran público y se convirtió en reclamo para las fotografías. El Consorcio convocó un concurso público, con un importe de 16.000 euros, al que se presentaron 16 propuestas.