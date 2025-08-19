HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Boceto de la neocueva de Maltravieso incluido en el pliego de condiciones de la licitación. HOY

La neocueva de Maltravieso de Cáceres vuelve a salir a concurso tras retocarse el proyecto

La licitación de junio quedo desierta al no haber empresas interesadas y el Ayuntamiento la convoca de nuevo por algo más de dos millones de euros

C. M.

Cáceres

Martes, 19 de agosto 2025, 07:26

El Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a sacar a concurso la construcción del edificio que albergará la réplica de la cueva de Maltravieso, ... después de que a finales de julio quedara desierta la licitación convocada el mes anterior. La convocatoria es para levantar la estructura en cuyo interior se ubicará la réplica, puesto que la neocueva en sí ya se adjudicó en febrero de 2024 por 1.456.060 euros más IVA a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Imandra Proyect, Tecmolde y el arquitecto Federico Soriano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La neocueva de Maltravieso de Cáceres vuelve a salir a concurso tras retocarse el proyecto

La neocueva de Maltravieso de Cáceres vuelve a salir a concurso tras retocarse el proyecto