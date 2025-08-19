La neocueva de Maltravieso de Cáceres vuelve a salir a concurso tras retocarse el proyecto

El Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a sacar a concurso la construcción del edificio que albergará la réplica de la cueva de Maltravieso, ... después de que a finales de julio quedara desierta la licitación convocada el mes anterior. La convocatoria es para levantar la estructura en cuyo interior se ubicará la réplica, puesto que la neocueva en sí ya se adjudicó en febrero de 2024 por 1.456.060 euros más IVA a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Imandra Proyect, Tecmolde y el arquitecto Federico Soriano.

Este mismo arquitecto ya había ganado en enero de 2024 por 203.790 euros el concurso para diseñar el edificio cuya construcción ahora se licita por segunda vez, después que no se haya presentado ninguna empresa en la convocatoria de junio. Sale por la misma cantidad de 2.031.498 euros, IVA incluido, pero se han introducido algunos retoques en el proyecto tras los que el Ayuntamiento confía en que ahora sí haya empresas interesadas.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto tiene como finalidad la construcción de un espacio contenedor destinado a acoger una réplica parcial, a escala real, de la cueva de Maltravieso «con el objetivo de convertirla en un recurso turístico, patrimonial y divulgativo de primer nivel».

Está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, por medio de los cuales el Ayuntamiento de Cáceres recibió una subvención específica destinada a proyectos de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, lo que ha permitido impulsar la inversión necesaria para este equipamiento cultural.

BIC

Los antecedentes de esta actuación se encuentran en la relevancia patrimonial de la propia Cueva de Maltravieso, declarada Bien de Interés Cultural y objeto de atención internacional tras el descubrimiento de que sus pinturas rupestres, las famosas manos, tienen una antigüedad estimada de 66.700 años, las más antiguas conocidas en el mundo. Este hallazgo situó a Cáceres en el centro del debate científico sobre los orígenes del arte y la interacción entre homo sapiens y neandertales.

Desde 1998 existe un centro de divulgación anexo a la cueva, aunque con instalaciones limitadas y con escaso impacto turístico. La actual propuesta pretende superar esas limitaciones creando una experiencia inmersiva que, además de reforzar la oferta cultural de la ciudad, respalde la candidatura del Calerizo cacereño como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ampliar Una de las manos rupestres de la cueva de Maltravieso. HOY

El presupuesto base de licitación asciende a 2.031.498 euros, de los cuales 1.191.498 euros (un 58,6%) proceden de fondos europeos NextGenerationEU y 840.000 euros (un 41,3%) son aportados por el Ayuntamiento de Cáceres. El plazo de ejecución previsto es de once meses.

La propuesta integra una construcción moderna y funcional, diseñada para reproducir de manera fidedigna la experiencia de visitar la cueva original, al tiempo que garantiza la preservación de este patrimonio único.

En términos arquitectónicos, el edificio que sale de nuevo a consurso se estructura en una única planta de aproximadamente 2.190 metros cuadrados construidos, distribuidos en diferentes espacios destinados a la recepción de visitantes, áreas expositivas, la propia reproducción de la cueva, zonas técnicas y de investigación, además de áreas de servicio y administración.

Se busca conjugar la funcionalidad con una estética que se integre en el entorno urbano y cultural de Cáceres, empleando materiales y sistemas constructivos que aseguren eficiencia energética, durabilidad y bajo mantenimiento. Entre estos destacan el uso de hormigón armado, carpintería metálica de altas prestaciones y cerramientos que favorecen la climatización natural y el aislamiento acústico.

El recorrido museográfico se articula en torno a la réplica de la cueva de Maltravieso, que constituye el núcleo de la experiencia. Este espacio se complementa con áreas interpretativas, proyecciones audiovisuales, paneles interactivos y recursos didácticos que permiten al visitante comprender el contexto histórico, arqueológico y cultural de las pinturas rupestres. Asimismo, se incluyen laboratorios y zonas de estudio para investigadores, de modo que el edificio no solo sirva como atractivo turístico, sino también como centro de referencia científica.

El diseño considera también la accesibilidad universal, garantizando itinerarios practicables para personas con movilidad reducida, señalética adaptada y espacios inclusivos. Las instalaciones técnicas contemplan sistemas de climatización eficiente, iluminación LED de bajo consumo, gestión de aguas y medidas de sostenibilidad que reducen el impacto ambiental del conjunto.

En cuanto al presupuesto, este constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto. El importe total previsto asciende a 6.497.333,89 euros, desglosados en partidas que responden tanto a la ejecución material de la obra como a las dotaciones técnicas y museográficas.

Urbanización

El capítulo de urbanización también está contemplado, con un importe destinado a la adecuación de los accesos, pavimentación, zonas ajardinadas y dotación de mobiliario urbano, lo cual permitirá integrar el edificio en su entorno inmediato. Asimismo, se han previsto gastos indirectos y un margen para imprevistos que aseguren la viabilidad económica del proyecto.

Otro aspecto significativo es la previsión de costes de mantenimiento a medio y largo plazo. El proyecto contempla materiales y sistemas constructivos de alta durabilidad, con el objetivo de reducir intervenciones futuras y optimizar los recursos públicos. Esto se refleja en la elección de cerramientos de bajo coeficiente de transmisión térmica, sistemas de ventilación mecánica controlada y tecnología domótica aplicada a la gestión energética.

El nuevo edificio de la neocueva de Maltravieso representa, según se indica en el proyuecto «una inversión estratégica para la ciudad de Cáceres y para la puesta en valor del patrimonio paleolítico mundial». Apunta demás que su diseño «combina rigor científico, vocación educativa y atractivo turístico, al tiempo que garantiza sostenibilidad y eficiencia económica». El presupuesto total cercano a los 6,5 millones de euros, el proyecto se posiciona como una de las actuaciones culturales más relevantes de Extremadura en los últimos años, destinada a convertirse en un referente tanto en el ámbito nacional como internacional.