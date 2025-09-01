Esta es la música que sonará en el festival Cáceres Underground El Foro de los Balbos acogerá nueve conciertos los días 17 y 18 de octubre

M. Fernández Cáceres Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:43 | Actualizado 12:52h.

El festival Cáceres Underground, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en el Foro de los Balbos, ha programado nueve conciertos para celebrar su décima edición en los que habrá garage, punk, surf, psicodelia y otros sonidos como soul o reggae. Las actuaciones serán el viernes por la noche y el sábado a mediodía y por la noche.

Asimismo, habrá una zona para comer, mercadillo alternativo de moda y merchandising, una exposición de fotografías e ilustraciones y proyección de películas y documentales. La entrada para el festival, organizado por Piñata Producciones, Boogaloo y Oído Cocina, es gratuita.

Esta es la música que sonará en el festival:

Miguel Costas

Miguel Costas, el que fuera vocalista y guitarrista de Siniestro Total, además de fundador de otras bandas como Aerolíneas Federales y Los Feliz, lidera el grupo Costas desde el año 2007. Cuenta con una trayectoria de 28 álbumes y más de 350 canciones.

Los Coronas

Se trata de un grupo madrileño de rock instrumental que lleva sobre los escenarios desde 1991. La banda de garage surf está compuesta actualmente por Fernando Pardo, David Krahe, Roberto Lozano, Javier Vacas y Yevhen Riechkalov.

Private Function

Private Function es un grupo australiano de punk que comenzó en el año 2016, tiene cuatro álbumes de estudio y son conocidos por su picardía, su energía en directo y unas impredecibles técnicas de márketing. «Exportando punk rock salvaje desde Australia», anuncia la organización del evento.

The Five Cannons

El rockabilly de la banda madrileña The Five Cannons también estará en el festival Underground Weekend. El grupo está compuesto por Mario Rebel Rivet, David Lorenzo, Javi Hunka Hunka, Esteban Beatboy y Don Otto.

The Buzzos

Los extremeños The Buzzos llevan en los escenarios desde 2002 y la organización presenta al grupo como una de las mejores bandas del rock underground.

Rack Roll & The Remayteds

Rack Roll & The Remayteds es una banda de rock originaria de Badajoz. Se creó en el año 2015 y han publicado dos álbumes.

Cool Up & Sherlock Horns

«Dispuestos a hacernos bailar sin parar a base de reggae». Así presenta la organización a Cool up & The Sherlock Horns, el proyecto del sello Cool Up Records y la sección de metales The Sherlock Horns formada por Pedro Caballero y Toni Martín.

Hombre Tigre

Hombre Tigre es un trío extremeño de pop electrónico e indie pop formado por Fermín Solís (ganador del premio Goya por la adaptación de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'), Carlos Rubio y Emilio Pérez Gil.

The Ruffos

El grupo cacereño The Ruffos son Simona Curiel, Nacho Silveira, Pachi Cañamero, Fran Panadero y Willy Mateos, cinco músicos profesionales y amigos que aportarán el toque de soul y funk al festival.

