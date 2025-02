Muere Carlos de Villamor, catedrático de Filosofía del Derecho y exdecano de la Facultad de Cáceres

Carlos de Villamor, catedrático de Filosofía del Derecho y exdecano de la Facultad de Cáceres, murió este sábado en Cáceres a los 88 años. ... La misa funeral tendrá lugar este domingo a las 18:00 horas en la parroquia San Juan Bautista de Cáceres.

Nació en la capital cacereña en el año 1936. Se licenció en Derecho por la Complutense y se doctoró en Ciencias Políticas y Económicas en la misma universidad. Catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Extremadura, estudió también en la London School of Economics de Londres, en la Universidad de París.

Trabajó como profesor visitante de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con el profesor Luis Recasens Siches durante los años 1967 y 1968.

También fue profesor en las universidades de Valladolid y País Vasco de 1970 a 1980 y en la Universidad de Extremadura durante 26 años. Creó el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la UEx, donde se jubiló tras una etapa como profesor emérito en la Facultad de Derecho de Cáceres.

Dirigió la primera tesis doctoral que se leyó en la Universidad de Extremadura en tres idiomas y durante años estuvo al frente del Seminario Permanente de Derechos Humanos y Libertades Públicas de la UEx.

Lamentamos comunicar el fallecimiento, en el día de hoy y en la ciudad de Cáceres, del catedrático de Filosofía del Derecho y ex Decano de nuestra Facultad, D. Carlos de Villamor.



Nuestro más sentido pésame a la comunidad universitaria y a sus familiares y allegados.

«La docencia es toda mi vida. Todo mi ser. Hasta el punto de que no tendría inconveniente en seguir como he estado hasta ahora, hasta morir, con el timón en la mano como docente. Me ha abierto a un campo humanista tremendo. Me ha guiado su humanidad», señalaba Carlos de Villamor en una entrevista en el año 2010 concedida a este diario.

«He visto que lo más importante en el hombre es que sea humano, que reconozca la importancia de otras personas y que tolere siempre los errores del adversario. Ese humanismo ha crecido en mí con la enseñanza universitaria», añadía el exdecano.

Ha publicado varios libros como 'A propósito del concepto de Derecho', 'Una aportación a la crítica del positivismo lógico' o 'Normativa española sobre Derechos Fundamentales'.

Además, tuvo una etapa política como presidente provincial en Cáceres del Centro Democrático y Social fundado por Adolfo Suárez.

Se casó con la galesa Pamela Morgan Evans, con quien tuvo cuatro hijos: Brianda, Elisenda, Menna y Llody.