Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
El rapero, uno de los platos fuertes de esta edición, ha suspendido su actuación en Cáceres «por motivos de salud»
Cáceres
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:46
El festival Extremúsika se ha visto obligado a hacer un cambio de última hora en su última jornada después de que el rapero Morad, uno de los platos fuertes de esta edición, haya comunicado la cancelación de su concierto en Cáceres de este domingo, previsto para las 22.45 horas.
Pasadas las cuatro de la tarde Extremúsika ha informado a través de sus redes sociales de la cancelación de esta actuación. «Lamentamos comunicar que Morad no podrá asistir por motivos de salud y compartimos el comunicado de su agencia y del artista. Deseamos que se recupere pronto. En unos minutos publicamos cómo quedan los horarios de actuación para hoy. Hoy abrimos puertas a las 17.45 horas», ha señalado la organización.
En su comunicado, el artista indica: «Por motivos de salud no podré estar en el concierto de hoy en Cáceres. Lo he intentado hasta el final. Voy a hacer por veros pronto a todos», confiesa.
La organización ha publicado poco después los nuevos horarios. Para empezar, el primer concierto, que estaba previsto a las 17.45 horas en el escenario señora Cigüeña a cargo de Cecilia Zango se ha retrasado a las 19.30 y ha cambiado de ubicación, al escenario don Porky.
Así las cosas, el primer concierto del día es el de Black Trick, a las 18.00 horas. Le siguen Antony Z (18.45); Cecilia Zango (19.30); Boikot (20.30); J Abecia (21.45); Huecco (22.45); Chema Rivas (00.00); Los Estanques y el Canijo de Jerez 01.00); Gea (2.15); y Juandy Power (3.15).
Extremúsika arrancó este viernes en Cáceres y este domingo afronta su última jornada. De momento, la organización no ha facilitado datos de asistencia. Morad era uno de los platos fuertes del cartel de esta edición. Es un conocido rapero y compositor español de origen marroquí.
Tal y como se ha publicado, esta edición tiene varias novedades con respecto a la de 2024. Ha regresado al Puente del Pilar y ha suprimido uno de sus tres escenarios. Son solo dos los que acogen diez actuaciones al día, un total de 30 conciertos, lo que supone aproximadamente la mitad de la propuesta de 2024. El recinto en donde se desarrolla la música se ha achicado considerablemente, con una novedad muy llamativa: el escenario Don Porky está a cubierto. Se trata del mismo espacio, una carpa que acogerá otras citas que se desarrollarán este otoño como Horteralia. Todo ello en el Recinto Hípico de Cáceres.