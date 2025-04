Los ministros recorrerán durante hora y media el casco histórico de Cáceres con guías en inglés

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 25 de septiembre 2023, 07:24 Comenta Compartir

Una hora y media para sumergirse en la belleza monumental de la ciudad, aunque sin adentrarse en ningún edificio. Ese es el recorrido que harán hoy lunes las 29 delegaciones de la reunión informal de Cultura (27 estados miembros más las delegaciones de la Comisión Europea y la Secretaría General del Consejo de la UE). Según ha sabido este diario este grupo se dividirá en tres y recorrerá la parte antigua acompañado de diferentes profesionales del turismo. Los ministros recibirán la explicación de Amparo Fernández, jefa de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres. Los guías titulados Marco Mangut y María Jesús García guiarán a otros dos grupos. Las explicaciones se ofrecerán en inglés. Será una visita por exteriores, en la que, por seguridad, no se accederá a ningún recinto histórico.

La guía arrancará a las siete de la tarde, una vez que termine el acto en el Helga de Alvear, donde se llevará a cabo la recepción oficial. A las ocho y media de la tarde tienen que prepararse para acudir a las cenas oficiales que se ofrecen en el entorno de la ciudad monumental.

Los ministros de Cultura lo harán en el restaurante Torre de Sande, que gestiona Atrio, y el resto de de la delegación cenará en el Parador de Turismo. Los titulares de la cartera de Cultura de la UE, que se alojan en el hotel Casa Paredes Saavedra degustarán un menú del que no se ha detallado aún su composición. Según explicaba ayer José Polo aún no contaban con la lista de alergias de los comensales. La previsión era que el menú ofreciera platos icónicos de Atrio, algunos de los cuales ya no están en carta. Casa Paredes, el lugar en el que se alojan los ministros, se trata de un edificio del siglo XVI que se ha reformado para ser transformado en un edificio hotelero de lujo. El arquitecto Emilio Tuñón es el artífice de la adaptación de este edificio

Las carteras de Cultura las ostentan actualmente 17 ministras y 10 ministros. Estará en Cáceres la Comisaria europea de innovación, Investigación y Cultura Iliana Ivanova. En este grupo hay dos vicepresidentes. En Polonia es Piotr Glinski y en Austria Werner Kogler. La ministra francesa, Rima Abdul Matak es una refugiada libanesa que popular por su particular historia personal. La belga Hadja Lahbib comparte la cartera de Cultura con la de Exteriores. Antes de ocupar este cargo era una conocida periodista televisiva.