La visita Margarita Robles charla este jueves con un alumno del Cefot. HOY

La ministra de Defensa agradece a los alumnos del Cefot de Cáceres el trabajo «por la paz»

«Los valores militares suponen una opción vital de la que pueden estar muy orgullosos», les ha trasladado Margarita Robles

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:01

Comenta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves el Centro de Formación de Tropa (Cefot) nº 1 de Cáceres, donde ha realizado un recorrido por sus instalaciones y ha compartido impresiones con los alumnos, a quienes les ha agradecido «querer formar parte de las Fuerzas Armadas».

Durante su visita, la ministra, que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha interesado por los motivos que han llevado a estos alumnos a querer integrar las Fuerzas Armadas.

«Los valores militares suponen una opción vital de la que pueden estar muy orgullosos, como lo estamos los españoles de todos ustedes, que siempre están dispuestos a ayudar y a trabajar por su país y por la paz en el mundo», ha trasladado Margarita Robles a los alumnos.

MÁS INFORMACIÓN

Cabe destacar que el Centro de Formación de Tropa Nº1 del Ejército de Tierra (CEFOT) recibe cada año a miles de alumnos que se reparten en dos ciclos de seis meses, con tan solo una semana de descanso, en la que se reorganiza toda la logística de este centro, lo que «evidencia su capacidad de adaptación y la gran coordinación para que esté todo en perfecto estado», según informa el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

Robles dirige unas palabras a los alumnos del Cefot. HOY

Ubicado en el Campamento de Santa Ana, en Cáceres, el centro cuenta este curso con casi 1.300 alumnos y con nuevas infraestructuras finalizadas o en curso, «gracias al esfuerzo inversor que permite tener ya una nueva cocina o un punto limpio, además de la mejora de la climatización de los espacios», señala.

Los alumnos que están actualmente en el centro reciben una formación adaptada a la actualidad y la coyuntura, por lo que hay una importante carga lectiva de idiomas y competencias digitales.

