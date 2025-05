El 'no' a la mina de Cañaveral se echa al campo con una ruta «Los alcaldes de los pueblos han vendido a los vecinos», denuncia César González, de la Plataforma ciudadana

El grito de 'no' a la mina de Cañaveral se ha hecho sentir este domingo en pleno campo. También en algunos de los parajes del proyecto de Lithium Iberia en esa carrera por el litio en la que la mercantil española parece haber tomado ventaja. De hecho, la tramitación está siendo más ágil que la de Infinity Lithium en Valdeflores.

Declarada como proyecto estratégico por la Comisión Europea, la mina de Las Navas quiere producir 30.000 toneladas anuales de hidróxido de litio con 340 millones de euros de inversión. La sociedad habla de un proyecto sostenible, pero la Plataforma ciudadana que abandera la oposición a esta iniciativa empresarial no solo lo pone en duda sino que asegura que está en peligro el actual modo de vida de los pueblos del entorno.

«Los alcaldes nos han vendido. Deberían tomar nota de la postura reivindicativa de los alcaldes de la Sierra de Gata», explica César González, integrante de la Plataforma No a la Mina de Cañaveral. Es una de las alrededor de 130 personas que, según miembros del colectivo, han tomado la salida en la ruta senderista 'Por unas dehesas vivas'. El recorrido era de unos cuatro kilómetros, desde Grimaldo hasta las instalaciones de la antigua mina. El punto de encuentro fue el albergue de peregrinos. Al final se cerraba la jornada con una paella.

Los manifestantes pasan por la ermita de Cabezón para llegar a «la zona donde el proyecto prevé excavar gigantescas cortas mineras en un entorno de encinares centenarios y pastos de monte público», denuncia la Plataforma. 'Stop impunidad minería' ha sido el lema incluido en una pancarta gigante que se ha desplegado. También había otras con la leyenda 'Todos somos Grimaldo' o 'No a las minas, sí al verde'.

«Los alcaldes de esta zona no están a la altura de los de Gata. Han vendido a los vecinos. No queremos esta mina . Defendemos nuestro patrimonio natural y nuestra forma de vida, un desarrollo sostenible que está en peligro», clama César González. Tiene un pequeño hotel rural en Grimaldo y afirma que ve en riesgo su continuidad si la mina se abre. No es el único afectado. «Hay casas que quedan a 500 metros de la corta», advierte.

«Afecta a Cañaveral, Grimaldo, llega a Casas de Millán. En Torrejoncillo va a oler a sulfuro», asegura Abdón Díaz

«Es una macrointervención a lo largo de 3.00 hectáreas. Afecta a Cañaveral, Grimaldo, llega a Casas de Millán. En Torrejoncillo va a oler a sulfuro», asegura Abdón Díaz, que también ha participado en la ruta. Otro de los peligros que genera la mina, añaden, es que agotará los recursos hídricos de la zona. «Nos podemos quedar sin la dehesa si esto no se para», insisten.

La Plataforma No a la Mina de Cañaveral y varias cooperativas de agricultores y ganaderos, y asociaciones de Holguera y Grimaldo han firmado como «afectados directos del proyecto minero de Las Navas, considerado como estratégico en un proceso de información pública que está aún sin resolver, tras entregarse hace más de dos años alegaciones muy bien fundamentadas», señala el colectivo antimina. Su conclusión es que «el proyecto de Las Navas no es certificable como sostenible ni climática, ni social ni legalmente».