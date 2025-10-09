HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en una carretera de Cáceres. HOY

Más de 14 millones para la conservación de carreteras en la provincia de Cáceres

La nueva licitación del Ministerio de Transportes incluye mejoras en la A-58 y la N-521, entre otras vías

R. H.

Cáceres

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:58

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 14,84 millones de euros (IVA incluido) un nuevo contrato para la conservación y explotación ... de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres. Se intervendrá en 214,602 kilómetros de carreteras, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  4. 4 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  5. 5 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  6. 6 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 14 millones para la conservación de carreteras en la provincia de Cáceres

Más de 14 millones para la conservación de carreteras en la provincia de Cáceres