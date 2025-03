Miguel Ángel Morales: «Los nombres son lo de menos»

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha hecho esta mañana una primera valoración «positiva» tras la elección de ... Miguel Ángel Gallardo como nuevo secretario general del partido en Extremadura. Ha asegura que se encuentra «tranquilo» y que lo que importa a partir de aquí es la unidad de esta formación política, que ha dado un ejemplo en el proceso de primarias, opina. Sobre la posibilidad de que Gallardo no integre en la dirección que liderará a su rival y ganadora en la provincia de Cáceres, Lara Garlito ha incidido en que ha hablado con Gallardo y cree que impulsará un proyecto «fuerte» ya que el objetivo es reconquistar el Gobierno regional. «Los nombres son lo de menos», resume el también presidente de la Diputación de Cáceres.

«Le corresponde a Gallardo lo que entienda para configurar una dirección de partido fuerte y unida. Yo no soy quién para decirle nada. Todas las aportaciones que se puedan hacer son bienvenidas y cuanto más unido esté el partido, mejor», ha resumido Morales. «No es solo liderar el partido. Tenemos una vinculación con la ciudadanía y nuestro proyecto es para ella. Debemos estar lo suficientemente fuertes y unidos para ganar el Gobierno de la Junta de Extremadura cuando corresponda», ha insistido. Miguel Ángel Morales ha refrendado que Gallardo le ha trasladado su intención de hacer «una Ejecutiva unida que represente a todos y a todas los militantes de Cáceres y Badajoz. Yo estoy tranquilo». En este sentido, abunda en que «los nombres en concreto son lo de menos». «Nombres más importantes se han ido y no ha pasado nada. Lo importante es el futuro y que tenemos mucho que decir y que aportar», concluye. En unas primeras manifestaciones a los medios el propio Gallardo ha aludido a que en su caso no le veía mucha lógica a participar en una hipotética dirección del PSOE de haber ganado su rival ya que sus proyectos son diferentes.

«Los militantes han votado libremente en Cáceres y Badajoz. Hay un resultado que es el que es. Miguel Ángel Gallardo es el secretario general» Miguel Ángel Morales Secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres

Miguel Ángel Morales cree que otros partidos no pueden presumir como sí lo hace el PSOE de un proceso de elecciones primarias transparente y abierto como el que se ha vivido en las últimas semanas para elegir al sucesor de Guillermo Fernández Vara.

«Los militantes han votado libremente en Cáceres y Badajoz. Hay un resultado que es el que es. Miguel Ángel Gallardo es el secretario general electo y en el congreso del 23 se configurarán los órganos de dirección», afirma.

División

No ha querido el secretario provincial en Cáceres ahondar en la división producida en Cáceres y Badajoz, aunque asume que «ha habido una disparidad de voto en función de la provincia, pero también hay un partido único». Morales se ha puesto «a disposición» de Gallardo para configurar una Ejecutiva «con la mayor unidad posible», repite y que el PSOE se fortalezca desde esa unidad.

«Ha sido un ejercicio limpio y democrático en el que cada uno a votado a quien ha considerado». Sobre si Cáceres ha sido la gran perdedora del proceso de primarias, ha respondido con un tajante 'no'. «La realidad es que hay casi 3.000 militantes más en Badajoz que en Cáceres», explica. «El resultado en Cáceres ha sido un 70% para Garlito y el 30 para Gallardo», ha recordado, pero también con una victoria similar para Gallardo en Badajoz, apunta. «El computo total hace que el secretario general electo sea Miguel Ángel Gallardo, pero esto es un proyecto regional», finaliza.

No quiere decir que Cáceres ha perdido, ha ganado el PSOE. Es un ejemplo, pocos partidos políticos pueden decir que actúan con la escrupulosidad, la transparencia y la libertad con la que han elegido los militantes del PSOE de Extremadura».