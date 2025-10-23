HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. HOY

Miguel Ángel Morales: «Hemos comprado el Mayoralgo porque tiene un gran potencial»

El presidente de la Diputación de Cáceres anuncia que los primeros trabajadores podrán trasladarse a este espacio a principios de año

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La compra de la Diputación de Cáceres del Palacio de Mayoralgo a Unicaja ha sido un proceso que se ha cocinado en los últimos ... meses, aunque se ha concretado hace unos días, señala el presidente provincial Miguel Ángel Morales. La necesidad de buscar espacio para alojar a los trabajadores del edificio de la Diputación en Santa María y ubicar a otros «dispersos» en otras sedes empujó a la institución provincial a la búsqueda de inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  6. 6 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  9. 9

    La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Miguel Ángel Morales: «Hemos comprado el Mayoralgo porque tiene un gran potencial»

Miguel Ángel Morales: «Hemos comprado el Mayoralgo porque tiene un gran potencial»