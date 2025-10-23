Miguel Ángel Morales: «Hemos comprado el Mayoralgo porque tiene un gran potencial»

La compra de la Diputación de Cáceres del Palacio de Mayoralgo a Unicaja ha sido un proceso que se ha cocinado en los últimos ... meses, aunque se ha concretado hace unos días, señala el presidente provincial Miguel Ángel Morales. La necesidad de buscar espacio para alojar a los trabajadores del edificio de la Diputación en Santa María y ubicar a otros «dispersos» en otras sedes empujó a la institución provincial a la búsqueda de inmueble.

Tras ver otros espacios fuera del meollo monumental se llegó a un acuerdo con la entidad bancaria a Unicaja. Hay dos motivos que lo hicieron interesante. Por un lado que los trabajadores, al menos un centenar, pueden trasladarse «de hoy para mañana» a Mayoralgo, y por otro «el potencial desde el punto de vista cultural». En el patio posterior «ya se han hecho actos culturales, presentaciones de libros, charlas, entregas de premios».

El edificio, que tiene 4.100 metros cuadrados, también gustaba a otras entidades. Había un 'run run' que apuntaba a una compañía de seguros de ámbito nacional y una cadena hotelera como posibles interesados. El estado «saneado» de las cuentas de la Diputación han permitido poder hacer frente a los ocho millones de euros que cuesta este recinto. Cinco millones de euros se pagarán este año y en enero del año que viene los tres millones restantes. Late también la satisfacción de que el edificio podrá estar protegido «para siempre» por una institución pública.

Unicaja se ha comprometido a que a finales de este año el edificio esté expedito y a disposición de la Diputación. Será en ese momento cuando se trasladarán oficinas y empleados. La obra del palacio de Santa María no se llevará a cabo inmediatamente, pero sí está en un horizonte cercano. «Dependemos ahora de los arquitectos que nos digan cuándo se va a actuar sobre una dependencia u otra».

Sobre las ruinas romanas de este espacio, la idea de la Diputación es que sea patrimonio público y pueda ser disfrutado por el mayor número de personas posible. «Pensamos también en la capitalidad cultural de 2031, puede ser un acicate y los turistas de fuera puedan disfrutarlo», apunta Morales. Unicaja había llevado a cabo unos acuerdos con el Ayuntamiento de Cáceres para la visita de estos restos y la Diputación analizará cómo exhibirlos.

¿Hay algún edificio más para adquirir en el horizonte? Morales hace recuento. «Tenemos el Luisa Carvajal, el palacio de la duquesa de Valencia, la sede principal y el Mayoralgo, son cuatro edificios en la Plaza de Santa María, con lo que quedaría cubierta la necesidad física que tenemos». Además, fuera de este entorno hay que sumar el complejo San Francisco y el Julián Murillo. «En principio no harían falta más inmuebles», apunta.

La firma de todos los documentos necesarios para cerrar esta operación de compra-venta se harán en una notaría del ámbito rural. «Queremos hacer ver que la Diputación se debe a los pueblos y que hay que potenciar servicios tan importantes para la población que se ofrecen en sitios donde la rentabilidad económica no es igual».