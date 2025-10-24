Mayoralgo, un edificio del siglo XVI que fue bombardeado en la Guerra Civil

El Palacio de Mayoralgo atesora una larga historia a sus espaldas. Situado en la Plaza de Santa María, en pleno corazón de la Ciudad ... Monumental, data del siglo XVI. Fue construido por una familia castellana descendiente de Blasco Muñoz que procede de Ávila, tal y como precisa Antonio Bueno en su guía de Cáceres.

El edificio del siglo XVI fue bombardeado en la Guerra Civil, lo que obligó a restaurar su fachada. En concreto 23 estos hechos se produjeron en 23 de julio de 1937, en un ataque realizado por cinco aviones de bombardeo soviéticos. Según las fotos históricas del momento este recinto tuvo que ser prácticamente reconstruido.

El siguiente gran hito del Mayoralgo fue que Caja Extremadura lo adquirió en 1999 para convertirlo en su sede institucional. Fue en una subasta pública y se consiguió por 2,1 millones de euros. El edificio se inauguró en 2004 tras una reforma integral que costó seis millones de euros. La rehabilitación tuvo su dosis de polémica, ya que varios colectivos protestaron al considerar que la cubierta del edificio se había elevado en exceso desvirtuando el paisaje de la Ciudad Monumental.

Tres años antes, en 2001, aparecieron restos arqueológicos de la época romana, el más importante de ellos un torso de bronce recubierto de oro, único en la Península Ibérica, pues sólo existen algunos similares en Italia y en el norte de África. Ese hallazgo propició que Caja Extremadura y la Junta de Extremadura decidieran ampliar las excavaciones a todo el patio, donde aparecieron diversas estructuras romanas. Los responsables de las excavaciones afirmaron que se había hallado el lugar donde se encontraba el antiguo foro de la antigua Norba Caesarina.

El Mayoralgo se vio afectado también por las fusiones bancarias. En el año 2011 Caja Extremadura se integró a Liberbank, cuya marca desapareció gradualmente. El Palacio hoy de actualidad por haberlo adquirido la Diputación de Cáceres pasó a la nueva firma. En el año 2021 Unicaja absorbió Liberbank y el Palacio de la Plaza de Santa María acogió la sede institucional de esta entidad bancaria. En tanto, continuaba ubicada en este espacio la sede de la Fundación Caja Extremadura, que recientemente se ha cambiado a oficinas situadas en la avenida de España, en el edificio Coliseum.

La fachada principal del edificio es uno de los mayores reclamos para los visitantes de la ciudad. Su escudo representa en sus mitades: media águila y media torre, respectivamente.