Tiene 58 años, estudió en Sevilla, trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y ocupa la Jefatura de la Sección de Superficie e ... Inflamación Ocular desde 2007. A partir de ahora también ejercerá como docente como profesor titular de la Universidad Complutense, dentro del área de conocimiento de Oftalmología. Es David Díaz Valle, casado con María José y padre de dos hijos, David y Álvaro. Todos tienen vinculación con Cáceres, en concreto con la localidad de Acehúche, donde este profesional de la Medicina pasó su niñez y conoció a su mujer. Es el pueblo al que regresa en sus vacaciones y donde se explaya en dos de sus grandes pasiones, la caza y la pesca.

Elegido el mejor oftalmólogo menor de 40 años en 2005, no ha sido esa la única distinción en una trayectoria con aportes pioneros en el uso del colirio de insulina para las enfermedades de la cornea. David Valle menciona con especial cariño un caso especial en su carrera, el de Josefina. Era una invidente, natural de Guinea Ecuatorial. Tenía apenas cuatro años. Se sometió a más de una decena de intervenciones.

–¿Qué detalles recuerda de aquel caso tan especial?

–Sin duda ha sido el mayor reto y una de las mayores satisfacciones que he obtenido en mi carrera. Era una niña guineana ciega. Presentaba unos enormes tumores en la superficie del ojo que producían una opacidad completa de ambas córneas, así como otras malformaciones. Después de múltiples intervenciones quirúrgicas de elevada complejidad llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar de oftalmólogos del Hospital Clínico San Carlos, incluyendo la implantación de una córnea artificial importada de Estados Unidos, conseguimos que la niña tuviera un cierto desarrollo visual. Me llena de alegría y orgullo ver cómo aquella niña, que ahora tiene 18 años, lleva una vida autónoma e independiente y puede manejarse bien e incluso leer.

–Fue seleccionado para formar parte del grupo internacional Focus con expertos en el tratamiento de la uveítis. ¿Han sido pioneros en esa enfermedad?

–Las uveítis o procesos inflamatorios intraoculares son enfermedades muy heterogéneas que pueden asociarse a infecciones, a enfermedades autoinmunes o ser procesos confinados al ojo. Presentan una gran variabilidad clínica. El objetivo del Grupo Focus fue reunir a un gran número de expertos internacionales, entre los cuales fui incluido, para realizar una labor de consenso en la estrategia diagnóstica y de tratamiento. Se elaboró un documento y fue publicado en una de las revistas de mayor impacto en Oftalmología. Es una de las publicaciones más citadas por otros autores que publican e investigan sobre esta enfermedad.

David Díaz Valle en el Hospital San Carlos de Madrid.

–¿Cómo le explica a un profano esa aportación en el empleo del colirio de insulina en las enfermedades de la córnea?

–Es una de las áreas de investigación más importantes que llevo a cabo en la actualidad. Hasta nuestros primeros trabajos en 2020 sólo había pequeñas publicaciones antiguas a modo de casos clínicos aislados. Nuestro grupo publicó la serie más larga hasta la fecha y además comparamos su efecto con las otras opciones. El colirio de insulina demostró una alta eficacia en el cierre de estas úlceras. Demostró ser superior a otras opciones de tratamiento. Se trata de un tratamiento eficaz, seguro, barato y ampliamente disponible. Su uso se ha generalizado desde nuestras publicaciones. Muchos pacientes se han beneficiado de las propiedades regeneradoras de este excelente producto. Hemos recibido varios premios y me siento muy orgulloso de mi aportación en este campo.

Recuerda su niñez en Acehúche jugando al fútbol o con la bici. Cada vez que puede va a Las Carantoñas David Díaz Valle Jefe de la Sección de Superficie e Inflamación Ocular del Hospital Clínico San Carlos

Han pasado casi 20 años desde que David Díaz Valle fue elegido el mejor oftalmólogo joven. Fue el 'Hermenegildo Arruga', de la Sociedad Española de Oftalmología. «Es un premio que lo otorgan los propios compañeros de profesión. Aunque han pasado unos cuantos años desde entonces, creo que no he cambiado demasiado. Aquel acehucheño sigue siendo un enamorado de su profesión», comenta este profesional que, paradójicamente, no tenía antecedentes médicos en su familia. Eso era en origen, porque ahora se multiplican, con una hermana también oftalmóloga. una sobrina anestesista, otra enfermera y un hijo, David, farmacéutico.

El médico Antonio Bueno

Influyó en su elección de carrera un médico, Antonio Bueno, que se hospedaba en Acehúche en casa de sus padres: «Tenía un gran sentido clínico para hacer diagnósticos complejos sin tanta tecnología como ahora. Me viene a la memoria cómo atendía en casa algunas heridas traumáticas urgentes», rememora.

«Hubo que hacer varias operaciones, incluida una córnea artificial importada de Estados Unidos», recuerda sobre el caso de la niña Josefina

Díaz Valle salió de Acehúche a los 13 años. No olvida que hasta entonces estaba siempre en el campo o en la calle, jugando al fútbol o con su bicicleta. Allí conoció a su mujer y allí acudió hace solo unos meses para enterrar a su padre, el hombre que le inculcó la cercanía y el trato humano con sus pacientes. «Gran parte de lo que soy ahora se lo debo a mis maestros y quizá el más importante de todos ha sido mi padre», concluye como homenaje.

Autor de 243 publicaciones en revistas científicas y más de medio millar de ponencias en seminarios y congresos, David Díaz Valle ha conseguido plaza como profesor titular en la Facultad de Medicina de la Complutense.

Esa faceta docente no le cambiará demasiado la vida, asegura. Continuará al frente de la Unidad de Superficie e Inflamación Ocular del Hospital San Carlos, «pasando consulta y operando a mis pacientes, realizando trasplantes de córnea y cirugías de cataratas». «Como hasta ahora», resume este cacereño que cada vez que puede acude a la llamada de Las Carantoñas o la feria del queso en Acehúche.