Mayor presencia policial en Aldea Moret con la futura sede todavía a la espera El alcalde y el concejal de Seguridad acuden hoy a los actos del día de la patrona, la Virgen del Carmen M. M. N. CÁCERES. Martes, 16 julio 2019, 08:24

Lo anunció el actual alcalde en una entrevista con HOY cuando todavía era solo candidato: si gobernaba, la Policía Local volvería a Aldea Moret. Su anuncio concreto fue que el Gobierno por él presidido iría hasta los barrios a «recuperar lo que se ha perdido». Luis Salaya puso ese ejemplo porque el anterior Ejecutivo del PP optó por la retirada de la barriada cacereña de la Unidad de Atestados. No fue un desmantelamiento, reseñó entonces el Ayuntamiento, sino una cuestión de operatividad. Para Salaya, no obstante, la prioridad debe ser que los agentes sigan en una zona sensible de la capital cacereña y además con una sede propia. Son cuestiones diferentes.

A la primera, según avanza el titular de Seguridad, Andrés Licerán, ya se le ha dado respuesta. Afirma que ya se han cursado instrucciones para que más agentes 'peinen' el barrio y estén atentos a cualquier asunto relacionado con la seguridad de los residentes.

Mayor dificultades entraña la apertura de una oficina propiamente dicha. Esa dotación quedaría a expensas, precisamente, de resolver las convocatorias de empleo público que siguen abiertas. Primero, dicen en el Ayuntamiento, deben incorporarse los nuevos agentes, 25 en total. Luis Salaya se comprometió a recuperar el cuartelillo de la Policía Local en Aldea Moret el pasado mes de febrero.

Festividad

El propio regidor estará hoy junto al concejal de Seguridad, además de los de Urbanismo, José Ramón Bello, y Turismo, Jorge Villar, en los actos institucionales del día de la patrona de la Policía Local. Por la tarde se celebrará la tradicional procesión de la Virgen del Carmen.