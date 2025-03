Mateos se abre a limitar los apartamentos turísticos en Cáceres en zonas saturadas

Mientras ciudades como Lisboa y Oporto han anunciado la prohibición de la apertura de nuevos apartamentos turísticos y Toledo ha decidido limitar este tipo establecimientos ... en su casco histórico, Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, se abre también a poner coto en determinadas zonas donde exista una saturación de este tipo de alojamientos en el casco viejo cacereño.

Mateos ha apuntado que en la asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio celebrada este pasado fin de semana en Tarragona, a la que ha acudido, se ha planteado precisamente cómo abordar la proliferación de este tipo de alojamientos. «Esa es una de las cuestiones que los diferente alcaldes de las Ciudades Patrimonio hemos puesto encima de la mesa. Es cierto que la casuística es muy diferente en cada una de nuestras ciudades. Creo que en la ciudad de Cáceres no existe un problema real con los apartamentos turísticos pero es un tema que nos preocupa y que nos debe ocupar en los próximos meses. En Cáceres a día de hoy no existe un problema con carácter general de apartamentos turísticos, si bien es cierto que podemos estar ante un problema incipiente de saturación en determinadas zonas. Es el momento de abordar la redacción de una normativa que regule la evolución de este tipo de establecimientos en la ciudad», ha declarado el alcalde.

Ampliar Imagen de un edificio de apartamentos turísticos situado cerca de la Plaza Mayor de Cáceres. ARMANDO MÉNDEZ

En este sentido, ha avanzado que en Tarragona se ha acordado que en la próxima asamblea, que será en noviembre, cada capital presente un análisis y un estudio de la situación por la que atraviesan las diferentes ciudades «para poner encima de la mesa una solución y abordar el problema de forma general con las características de cada ciudad. Es una cuestión que tenemos que abordar y, siendo cautelosos porque en Cáceres no es un problema de primer orden, sí puede ser que en algunas zonas haya saturación y esta situación hay que abordarla», ha añadido Rafael Mateos.

«En los próximos años puede haber un problema de concentración de este tipo de establecimientos en determinadas zonas. Y habrá que sopesar si eso se bueno o es malo para el desarrollo de la ciudad. Es una reflexión que tenemos que hacer y que los técnicos tendrán que asesorarnos sobre si hay que limitarlos, al menos, en el entorno de la Ciudad Monumental. No creo en una limitación total a los apartamentos. Además, siempre he defendido la libertad de mercados. Los mercados se regulan perfectamente. Esto no quiere decir que en algún punto o en alguna zona especial haya que regularlos. Lo vamos a sopesar. Igual que hay zonas saturadas de bares, habrá que sopesar si hay que determinar que alguna zona sea saturada de este tipo de establecimientos. Vamos a verlo», ha concluido.

Mateos ha recordado que su equipo ha recuperado una asignatura pendiente del Gobierno de Salaya: redactar una ordenanza reguladora de apartamentos turísticos, una iniciativa que se aprobó por unanimidad en pleno en la anterior legislatura precisamente a propuesta del Partido Popular. Pero en la moción que el PP presentó entonces hablaba de regular las tasas que pagan este tipo de establecimientos, entre otra cuestiones. No se mencionaba, en cambio, la limitación de estos alojamientos.

Mientras tanto, vecinos del casco viejo y propietarios de apartamentos presentaron el año pasado una propuesta conjunta que planteaba limitar este tipo de alojamientos en zonas saturadas. Hay que recordar que Cáceres es la ciudad extremeña con más apartamentos turísticos –el pasado mes de febrero contaba con 346, según el dato facilitado por la Junta de Extremadura–, y no dispone todavía de una normativa que regule este tipo de establecimientos.

Estos 346 apartamentos están distribuidos en 190 negocios en situación de actividad. La clave de la diferencia entre estas dos cifras está en que dentro de un mismo edificio puede haber varios alojamientos que operan bajo un solo registro. Entre todos suman 1.392 plazas. En Cáceres una de cada tres plazas de alojamiento está ya en pisos turísticos. El dato total de plazas se eleva hasta las 3.849, de las que 2.457 pertenecen a 35 establecimientos de diferentes categorías, desde los hoteles hasta las pensiones y hostales.

Plan de gestión

Rafael Mateos ha hecho estas declaraciones en la presentación del futuro plan de gestión de la Ciudad Monumental de Cáceres. Su redacción saldrá a concurso y en ella se invertirán 82.000 euros, de los que 41.000 serán financiados por el Gobierno central gracias a una subvención que acaba de ser concedida al Consistorio.

La concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Raquel Preciados, ha detallado que la Unesco, que concedió a Cáceres el título de Patrimonio de la Humanidad en 1986, exige tener un plan de gestión. En la actualidad, cuentan con este documento Ávila, Tarragona, Salamanca, Santiago de Compostela y Segovia.

La confección de este plan se prolongará durante un año y entre los objetivos que perseguirá, a grandes rasgos, se encuentra incentivar las rehabilitaciones privadas, la implantación de medidas que acaben con los impactos negativos en el casco histórico (como el cableado), la creación de un vivero de empresas vinculadas al patrimonio o crear polos de atracción para la actividad comercial en la zona, como la calle Pintores.