Mateos pregunta al SES por qué hay más incidencia de legionela en Cáceres que en otras ciudades

Cáceres ha sufrido durante dos años consecutivos, los dos en agosto, brotes de legionela con personas fallecidas e ingresadas, lo que lleva a preguntarse ... por cuál es el motivo que esto sucede. El propio alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, consultó el pasado miércoles al Servicio Extremeño de Salud (SES) acerca de este tema. «El SES lo que me decía es que si se hicieran análisis de legionela en otros municipios, en otros sitios o incluso en viviendas privadas por las altas temperaturas podían dar positivo», aseguraba el primer edil.

«Lo que sí tenemos que ver es por qué ha habido dos años seguidos donde ha habido un número elevado de contagios, que también entiendo que habrá contagios en más sitios, no es una cuestión exclusiva de la ciudad de Cáceres», indicó mientras lamentó el fallecimiento de una persona este martes. Mateos no aclaró cuándo se produjo el ingreso de los enfermos de legionela, solo dijo que el SES lo anunció ayer martes. Seis personas permanecen ingresadas en el San Pedro de Alcántara, donde falleció otro infectado, un hombre de 86 años.

El alcalde señaló que se sigue trabajando con la dirección general de Salud Pública para determinar el origen de la enfermedad, algo muy difícil por la volatilidad de la bacteria. «No se puede confirmar que haya una correlación entre la aparición de la legionela en diversas fuentes de suministro público de agua potable y los casos que se han detectado en Cáceres».

Continúa haciéndose análisis en fuentes, tanto de agua potable como ornamentales. Ya van 50, dijo Mateos, que advirtió de que que hay más de 300 fuentes en la ciudad y que es imposible poderlas examinar todas. También se van a analizar las zonas de riego.

Pese a que se repite que es altamente improbable, aunque no existe riesgo cero, que beber agua de esas fuentes sea una factor que incremente la posibilidad de contagiarse de la enfermedad, Mateos indicó que el precinto y la desinfección de ocho fuentes en las que había legionela se ha logrado «contener la enfermedad y su evolución en nuestra ciudad, la labor preventiva ha surtido efecto».

El Ayuntamiento colabora con el SES en el control epidemiológico, por lo que no puede informar si las personas afectadas son de un mismo núcleo familiar o hay pistas de que transitaban las mismas zonas de la ciudad. Para hablar de brote, indicó Mateos, deberían darse tres infectados con el mismo origen.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, pidió este miércoles «no alarmar mucho más» al no haberse dado nuevos casos aunque reconoció que puede incrementarse la incidencia de la enfermedad «en cualquier momento» y que se trabaja para localizar el origen del foco y acabar con él «lo antes posible».

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres calificó ayer en una nota de prensa de «precipitadas» las declaraciones de Rafael Mateos al asegurar que no existían casos de contagios en la ciudad, antes de los 15 días que tarda esta enfermedad en dar la cara. «Las declaraciones fueron irresponsables al generar una falsa sensación de triunfalismo», indica la portavoz socialista, Belén Fernández Casero. El ex consejero de Sanidad, José María Vergeles, criticó en las redes sociales que la Junta indicara que SES y Salud Pública trabajaban de forma conjunta en esa crisis sanitaria. «¡Qué disparate, si la salud pública depende del SES! Asombrado, en la información oficial no saben ni donde están las competencias», se indignaba el político socialista.