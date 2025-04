Legionela en Cáceres: los técnicos del SES toman nuevas muestras en distintos puntos de la ciudad En las últimas horas no se han registrado más muertes, ingresos ni casos nuevos

M. Fernández Cáceres Miércoles, 30 de agosto 2023, 11:44

La investigación epidemiológica del brote de legionela en Cáceres por parte de la Dirección de Salud de Cáceres y la Dirección General de Salud Pública ... del SES continúa y de momento, no arroja grandes novedades. Los técnicos de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud toman nuevas muestras en distintos puntos de la ciudad este miércoles para su posterior análisis. No han especificado de qué zonas se trata. Hasta ahora, no se ha detectado la presencia de la bacteria en más puntos de la capital salvo en las ocho fuentes públicas que dieron positivo el pasado jueves.

En las últimas horas no se han registrado más muertes, ingresos ni casos nuevos. El número de personas ingresadas en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres a causa de la bacteria no ha aumentado ni tampoco se ha notificado ningún caso nuevo en relación con la infección, según ha informado la consejería de Salud de la Junta. Ayer, el SES comunicó que una persona ha perdido la vida a causa de la infección, un hombre de 86 años, y que otras seis se han infectado: dos hombres de 65 años que siguen hospitalizados en cuidados intensivos; y una mujer de 85 y tres varones de 55, 71 y 76 años, ingresados en planta. El SES nos ha confirmado hace unas horas el fallecimiento de un hombre de 85 años por legionela en Cáceres, por lo que quiero mandar todo mi afecto a su familia y amigos.



Tanto desde Sanidad como desde el Ayto trabajamos a fondo para localizar el origen de los contagios. pic.twitter.com/E4HwY8PCML — Rafa Mateos (@r_mateos) August 29, 2023 «Es muy improbable contagiarse de legionela por ingerir agua. Se contagia por vía aérea y los problemas suelen estar en los aerosoles, por lo tanto es donde habrá que incrementar los controles», comentó ayer el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. «Vamos a hacer lo que nos diga en materia de Salud Pública el Servicio Extremeño de Salud y los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cáceres. Esta mañana me confirmaban que los análisis a las fuentes ornamentales han dado negativo», añadió. Noticias Relacionadas Salud Pública investiga si hay relación entre los infectados y las fuentes con legionela en Cáceres Fallece un hombre de 86 años infectado de legionela en Cáceres y hay otras seis personas ingresadas, dos de ellas en la UCI El pasado jueves, se conocía que el Ayuntamiento había detectado la presencia de legionela gracias al servicio preventivo de vigilancia que hace la empresa concesaria del agua, Canal de Isabel II. Las fuentes en las que los controles dieron positivos son ocho y están ubicadas en los barrios de Los Fratres, Mejostilla, Montesol y Vistahermosa. No obstante, en estos momentos aún no se ha podido determinar si hay relación entre los infectados y las fuentes, ya que no se ha encontrado un nexo común entre las personas que se han infectado. Signos y síntomas Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas que enferman después de la exposición a la bacteria de la legionela pueden presentar dos enfermedades diferentes, que en conjunto se conocen como legionelosis: enfermedad del legionario, similar a otros tipos de neumonía, y fiebre de Pontiac, una infección más leve. Los síntomas más frecuentes son tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares y dolores de cabeza. También diarrea, náuseas y confusión. Los síntomas aparecen hasta 14 días después de la exposición a las bacterías. Respecto a la fiebre de Pontiac, los síntomas principales son fiebre y dolores musculares. Estas bacterias se encuentran naturalmente en los ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos. Se multiplican y propagan en los sistemas de agua artificiales de los edificios, como cabezales de ducha, bañeras de hidromasaje, aparatos de aire acondicionado o calentadores de agua.

