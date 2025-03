Vox pone deberes al PP para apoyar el presupuesto de Cáceres: ayudas a la natalidad y charlas sobre el aborto

Aunque la calma que transmite el Ejecutivo del PP da pie a pensar que el terreno está abonado para que el presupuesto de Cáceres ... salga adelante, aún falta reunir los apoyos necesarios. El PP está en minoría y de hecho el alcalde y sus concejales insisten con frecuencia en ello. Vox ya ha mantenido contactos con el edil de Economía y muestra buena disposición para dar su visto bueno. Eso sí, quiere que en las cuentas se recojan algunos de los postulados con los que se presentó como bandera en la campaña electoral. Por ejemplo, propone que en las cuentas aparezcan ayudas directas a la natalidad.

«Lo que planteamos es cumplir nuestros compromisos electorales, como ha ocurrido con la rebaja de impuestos», explica su portavoz, Eduardo Gutiérrez. Quiere que el Ayuntamiento ayude a las parejas que tengan un hijo, ya sea por nacimiento o adopción. «No sería costoso para las arcas municipales. No llegaría al medio millón de euros», asume.

Además pide apoyo al comercio. Según el Gobierno, esas partidas subirán un 104 por ciento.

«Analizaremos a fondo el borrador para ver si cumple con lo que nosotros queremos o no», adelanta. A eso se suma que determinados colectivos implicados en la lucha antiabortista vuelvan a tener subvención municipal. Alude Gutiérrez al caso de RedMadre, que dejó de recibir subvención en el anterior mandato, asegura.

Una medida poco costosa

Vox recuerda, además, que están pendientes las charlas informativas en los colegios sobre el aborto. El asunto generó polémica tras ser aprobada en pleno una moción presentada por Vox y que contó con el respaldo del PP. «No es una medida costosa, tampoco, y no será de adoctrinamiento sino de información», especifica, Eduardo Gutiérrez.

«Lo que queremos es que el presupuesto recoja nuestros compromisos electorales, como ya ha ocurrido con la rebaja del IBI»

Cuestionado sobre si eso no implica que el Ayuntamiento invada materias, como la educativa, que corresponden a otra administración, en este caso la Junta de Extremadura, el portavoz municipal de Vox rechaza que ello sea así. «El Ayuntamiento ya aporta información a los escolares sobre distintas materias como Igualdad. O acude a charlas con profesionales de la Policía para los alumnos. En este caso sería igual. Las charlas son de información, y las darían los técnicos, no nosotros. Las chicas deben saber que tienen alternativas y cuentan con apoyo en caso de un embarazo no deseado», continúa. «No vamos a juzgar a nadie, lo que pretendemos es que los jóvenes tengan toda la información disponible», resume.

En una dirección similar, asume que el Ayuntamiento tiene que «recuperar las ayudas a RedMadre. Desaparecieron con el PSOE y es fundamental que se recuperen». Acerca de la situación del comercio local, Vox reclama «medidas concretas» que permitan empezar a vislumbrar cambios en vías fundamentales, y cita los casos de Pintores o Moret por su abandono.