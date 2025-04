Mateos dice que el informe contra la mina fue descartado por «extralimitarse» e «incluir valoraciones subjetivas»

Rafael Mateos ha respondido este lunes a la crítica de Unidas Podemos de haber ocultado informes municipales desfavorables a la mina de litio de Valdeflores ... . El alcalde ha asegurado que, en el caso concreto del informe de Urbanismo con fecha de 13 de enero de 2023 que declaraba la incompatibilidad del proyecto minero con el Plan General Municipal (PGM), fue descartado por «extralimitarse», ya que abordaba cuestiones no solicitadas, e incluir además «valoraciones subjetivas» del funcionario que lo redactó.

Mateos ha acusado a su vez a Unidas Podemos de que, cuando el pasado viernes hizo públicos los informes desfavorables y acusó a los gobiernos locales del PSOE y el PP de haberlos ocultado, disponía también de otro que no mostró: un documento firmado por el jefe del servicio jurídico de Urbanismo, en el que rechazaba la validez del informe urbanístico en el que se mencionaba la incompatibilidad.

Según el alcalde, el expediente en cuestión se abrió cuando la Junta de Extremadura solicitó en diciembre de 2022 al Ayuntamiento de Cáceres «un pronunciamiento sobre cuestiones ambientales con carácter previo a conocer el proyecto de la mina de Valdeflores», para incluirlo en el documento de alcance que la Junta tenía que enviar a la empresa promotora para que elaborase el estudio de impacto ambiental. El gobierno municipal pidió entonces «consultas internas a los diferentes servicios», entre ellos el de Infraestructuras, el Consorcio Ciudad Histórica, Urbanismo e Inspección, para que a partir de ellas el servicio jurídico y la directora de la Oficina de Urbanismo elaborasen el documento de que se remitiría finalmente a la Junta.

Informes cruzados

Según el relato de Mateos, como respuesta a esas consultas internas, el servicio técnico de Urbanismo emitió un informe (el que aireó el viernes Unidas Podemos) que no cumplía con los requisitos solicitados. «Hay otro documento –afirma el alcalde– que Podemos no quiere hacer público y que hay que sacar, donde se dice expresamente que ese informe se extralimita en lo solicitado por la Junta de Extremadura, que solo hacía referencia al alcance medioambiental». Mateos indica que esa consulta interna también se rechazó «por tener valoraciones subjetivas, lo cual es gravísimo». «Aquí no vale decir: como tengo que informar, aprovecho e informo de todo, de lo que me piden y también de lo que no piden; se intentó subsanar y se le pidió a ese funcionario que se ciñera a lo solicitado, pero no lo hizo, así que se rechazó», señala el regidor cacereño.

Con respecto a los otros informes mencionados por Unidas Podemos, Mateos aclara que el de Infraestructuras «no pone ninguna objeción» y el del Consorcio Ciudad Histórica habla tan solo de «posibles afecciones hipotéticas que habría que informar llegado el momento, y que se informarán».

El informe urbanístico que finalmente se remitió a la Junta fue uno firmado por la directora de la Oficina Urbanismo y por el jefe del servicio jurídico de Urbanismo. En él se declaraba que el proyecto no es incompatible con el PGM siempre que cumpla determinados requisitos, como que la explotación del yacimiento se haga a una profundidad suficiente. Rafael Mateos considera no obstante que, pese a que el informe descartado hablaba de incompatibilidad manifiesta, no existe un cambio de criterio dentro del servicio municipal de Urbanismo. «Lo que hay –asegura– son informes técnicos a requerimiento de la Junta de Extremadura, y el que tiene que informar de esa compatibilidad es el jefe jurídico, no otra persona que no tiene la formación necesaria y que habla de cuestiones que no le competen sin tan siquiera conocer el el proyecto, porque el proyecto no ha sido remitido todavía al Ayuntamiento».

Todo lo informado hasta ahora se basa por lo tanto, no en el proyecto definitivo, que la empresa remitió a la Junta en junio y aún no se ha hecho público, sino en un documento que en su día entregó la empresa con las características básicas de la mina de litio y la planta de procesado.

«No se puede difamar sobre este equipo ni sobre al anterior sin probarlo, y mucho menos sobre los técnicos municipales, y si alguien tiene alguna duda que vaya al juzgado», ha advertido el alcalde, visiblemente enojado, quien ha recordado que la justicia ha archivado recientemente una denuncia contra él por el informe de Urbanismo favorable a la mina. «Podemos, y entendemos que alguien más, están intentado confundir a la sociedad cacereña y eso es gravísimo, y están intentando difamar y eso es más grave todavía», ha afirmado.