Mateos cumple su compromiso para que Cáceres tenga presupuesto el 1 de enero gracias al apoyo de Vox

Un año y medio después, Cáceres vuelve a tener presupuesto municipal. El apoyo de Vox con sus dos concejales ha sido decisivo para que ... el alcalde cumpla con su compromiso y la ciudad disponga de sus cuentas aprobadas, al menos de forma inicial, antes del 1 de enero. El Ayuntamiento dispondrá de 78,5 millones en 2024 tras contar con presupuesto prorrogado en 2023. Supone algo más de tres millones de euros con respecto a las cuentas que salieron adelante hace 18 meses, entonces con el Gobierno socialista y el voto favorable de Unidas Podemos (UP) y el edil no adscrito Teófilo Amores.

Esta vez han sido los dos concejales de Vox los que han salvado el presupuesto, ya que sumados a los 11 del PP dan la mayoría absoluta suficiente frente a los 12 votos contrarios del PSOE y UP.

Ampliar Ángel Orgaz (izquierda), concejal de Economía, recibe as felicitaciones de sus compañeros de Gobierno y el alcalde, Rafael Mateos (tercero por la derecha), tras la sesión plenaria. JORGE REY

Eduardo Gutiérrez, portavoz en Cáceres de la formación que lidera Santiago Abascal, ha hablado de un ejercicio de responsabilidad, ya que no era bueno que la ciudad mantuviese un presupuesto prorrogado. Pese a ello, ha matizado que estas cuentas no son las que hubiera diseñado Vox, pese a que hay logrado sacar adelante compromisos el cheque bebé con 100.000 euros para ayudas de natalidad su apuesta por la fiesta de los toros, con 40.000 euros para que vuelva a haber festejos (lo que también defendía el PP) o las obras que afrontará la Era de los Mártires. Hay 310.000 euros reservados por un lado en el capítulo de inversiones y otros 47.190 para obras en la propia plaza.

«Les animo a que sigamos trabajando de manera conjunta frente a un año de parálisis anterior en esta ciudad», ha destacado el concejal de Economía, Ángel Orgaz, que ha reprochado a UP su actitud al negarse a negociar el presupuesto. «Se han equivocado», ha incidido. «Votar sí supone votar sí a un complejo deportivo en el Nuevo Cáceres, a la Semana Santa, es hacer la mayor inversión en parques y jardines, es apostar por la carrera profesional de los empleados públicos, por mejorar el Refugio San Jorge…», ha repasado Orgaz la relación de inversiones. «Se pone fin a la parálisis y empieza un tiempo ilusionante. Hemos llegado en tiempo y forma», ha apuntado el responsable de Economía, agradecido con Vox por «su altura de miras». Entre las inversiones también están la Plaza Marrón, con 70.000 euros, o la reforma de Virgen de la Montaña, con 120.000.

Pleno dividido

No ha sido un pleno bronco, pero sí han quedado muy claros los dos bloques en los que está dividida la Corporación cacereña. «Es un presupuesto irreal», ha denunciado Belén Fernández. La portavoz del grupo socialista recuerda la 'desaparición' de partidas específicas para servicios que no han sido consignados pero que el Ayuntamiento está obligado a afrontar, como el de extinción de incendios que presta el Sepei de la Diputación. En este caso, ha aclarado Ángel Orgaz, se debe a un desencuentro entre lo que quiere cobrar el Sepei y lo que cree que debe pagar el Consistorio. Sin embargo, al no presupuestar esas partidas Fernández cree que las cuentas quedan viciadas, algo que también sucede, opina, con el déficit del autobús, que pasa de cuatro millones a dos. El Gobierno espera a la liquidación definitiva para asumir los pagos que correspondan a través de una modificación de crédito o con el remanente de tesorería.

Álvaro Jaén, de Unidas Podemos, ha incidido en que «no es serio» que el Gobierno haya eludido esas partidas al diseñar el presupuesto y se ha referido a cómo se multiplican las subvenciones nominativas hasta los 1,3 millones frente a los apenas 238.000 euros de las que se dan en concurrencia competitiva. Para UP, lo que se pretende es asentar «una red clientelar» mediante este tipo de prácticas. No obstante, Orgaz ha respondido que se trata de pagos para la celebración de eventos concretos. «Si queremos que se celebren deben presupuestarse y pagarse», ha venido a responder.

"Volvemos al dedazo y a la caridad. Se niega la posibilidad de trabajar por la ciudad a mucha organizaciones mientras se pone alfombra roja a las ultracatólicas de caridad y beneficencia. Son presupuestos basados en mentiras y trampas, quitando gastos para cuadrarlos. El acuerdo PP-Vox recupera el Nodo", resumió luego, al termino de la sesión la portavoz de UP, Consolación López.

Su compañero, Álvaro Jaén ha criticado al PSOE por acercarse al PP y a Vox a la hora de sentarse a negociar el presupuesto, pese a que finalmente no se haya sumado al acuerdo. Según él, a veces el consenso lo que lleva es a perder derechos sociales. Belén Fernández le ha respondido que su forma de entender la oposición es hacer propuestas y tratar de que salgan adelante, no oponerse a todo porque sí.

“Podíamos habernos opuesto, pero creo que los ciudadanos cacereños no lo habrían entendido. Ha habido buena disposición”, ha resumido al final Eduardo Gutiérrez sobre la postura de Vox, determinante para que Cáceres tenga otra vez un presupuesto aprobado. Eso sí, ahora permanecerá 30 días en exposición pública tras su publicación en el BOP. Si hubiese alegaciones, deberían resolverse y volver a convocar otro pleno.