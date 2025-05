Mateos condiciona la bonificación del autobús en Cáceres a que haya presupuestos

«No es que decaiga la bonificación del 50 por ciento es que en el borrador de presupuestos es donde se genera esa partida. Es ... fundamental que tengamos ese presupuesto para poder asumir ese coste». El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, condiciona la rebaja del bonobús y el abono transporte a que la ciudad cuente con presupuestos. Para eso se necesita que Vox vote a favor de la cuentas o que el PSOE se abstenga. El PP daba por sentado que tenía un acuerdo con el grupo municipal socialista tras asumir sus reivindicaciones, incluida esa rebaja del precio del transporte. La situación es otra, ya que la portavoz del PSOE en el Consistorio, Belén Fernández, cree que aún hay que seguir negociando. El regidor cacereño ha confirmado esta mañana en una comparecencia que los técnicos y el servicio de Intervención ya tienen instrucciones para convocar la comisión de Economía como paso previo a la celebración de un pleno extraordinario que se celebraría, avanza, la próxima semana.

«La pelota está en el tejado de los grupos de la oposición. Yo creo que son ellos quienes tienen que explicar si dicen no, por qué dicen que no a un presupuesto donde se recogen sus pretensiones», afirma Rafael Mateos. El alcalde sugiere que «cualquier cuestión que pongan en la mesa ya son meras excusas», puesto que el borrador asume parte del ideario del PSOE a la vez que incluye iniciativas que han partido de Vox. El portavoz de este grupo lamentó ayer que ni el alcalde ni sus concejales atiendan sus mensajes. Sin embargo, Mateos lo ha desmentido esta mañana sin citarle personalmente al asegurar que ha sido «hasta diez las reuniones que miembros del equipo de gobierno han mantenido con ese grupo municipal». Sobre la posibilidad de que la ciudad se quede sin presupuesto añade que «la responsabilidad no solo recae en el equipo de Gobierno. Nosotros hemos cumplido con el 99% de las reivindicaciones y de los acuerdos que alcanzamos con Vox en el presupuesto del año 2024».

En este sentido, subraya que se han llevado a cabo la puesta en marcha de los aseos públicos en Cánovas, mejoras en accesibilidad, la subvención a Red Madre o la vuelta de los toros a la ciudad. Sí asume retrasos con la zona azul y el parking de Trajano. En el primer caso porque la licitación del contrato «va a incluir una aplicación para mejorar la movilidad» y en el caso del aparcamiento porque se debe aprobar una modificación del Plan General Municipal.

«Hago una llamada a la reflexión y que por encima de las siglas, por encima de las instrucciones que nos puedan dar nuestros partidos desde Madrid, pensemos en el interés general de la ciudad de Cáceres», ha reclamado Mateos, que no se resiste a que la ciudad tenga aprobadas sus cuentas para 2025 en los próximos días.

Mercadillo

En su comparecencia, en una visita a la barriada de la Madrila junto a la concejala de Participación, Jacobi Ceballos; Deportes, Noelia Rodríguez; y Fomento, Víctor Bazo, además de dirigentes vecinales, como el presidente de la peña del Cura, Francisco de Borja Gutiérrez, ha destacado que ya se han elaborado los informes técnicos que se habían solicitado sobre el traslado del mercadillo. El expediente sigue en marcha a la espera de que se pronuncien también los grupos de la oposición. En la visita a la Madrila, el presidente vecinal descartó que los puestos se vayan a ubicar en el aparcamiento, como se propuso de inicio.

«El mercadillo ha sido una reivindicación social. Hemos conseguido entre todos que no se haga en el Parque del Príncipe porque además desde el principio le venimos manifestando que no nos parecía viable, es más, en una intervención que tuvimos nosotros en el Pleno lo dijimos claramente», opina Francisco de Borja Gutiérrez. El alcalde ha reseñado que «es una cuestión que tiene que ir a pleno y que por lo tanto no sólo corresponde al equipo de gobierno». La idea es hablar con los comerciantes, la Agrupación vecinal y los grupos municipales y con los informes sobre la mesa decidir. «Si puede ser esta misma semana», avanza Rafael Mateos.