Mateos se abre a propuestas de toda la oposición en Cáceres para no depender solo de Vox

Vox es el socio preferente, pero no el único. El alcalde lo deja claro. Que salgan adelante los presupuestos municipales de Cáceres no depende ... de un solo apoyo. Con el líder de la formación ultraconservadora, Santiago Abascal, amagando con dar plantón a los diferentes gobiernos regionales que dependen de su voto por permitir la llegada de inmigrantes a sus territorios, la aprobación de las cuentas de Cáceres queda en entredicho si se pretende repetir el escenario de hace un año. Entonces el PP sacó adelante su presupuesto gracias a los votos de los dos concejales de Vox. Ahora, el abanico se amplía para facilitar que las propuestas de los grupos de la oposición tengan encaje en el anteproyecto de las cuentas. Una abstención del PSOE, por ejemplo, permitiría a Rafael Mateos disponer de su presupuesto en vigor, con independencia de lo que decida Vox.

El regidor indicó ayer que su intención es que el borrador presupuestario se dé a conocer la próxima semana, como paso previo a su votación en comisión informativa y posteriormente en pleno, antes de final de año. «Nosotros tenemos un objetivo claro y es que ese proyecto definitivo de presupuesto tenga luz verde en los próximos días y podamos tramitar, este mes en pleno, la aprobación del presupuesto. Estamos cerrando los últimos flecos», avanza Mateos. Aunque asegura que hay conversaciones «prácticamente a diario» con los grupos de la oposición y con los técnicos, la portavoz socialista, Belén Fernández, admitió ayer que solo ha participado en una reunión «y con temas muy genéricos sobre la mesa», sin disponer aún del borrador de las cuentas. Unidas Podemos ha presentado 25 propuestas, pero se ve muy lejos de garantizar con su apoyo el presupuesto. Vox ha amagado con romper con el PP a cuentas de la gestión de las ayudas a la natalidad. La considera muy deficiente. A ello se añade la posición de Madrid.

«Tenemos propuestas de los tres grupos municipales, de Unidas Podemos, del PSOE y del grupo municipal de Vox. Habrá propuestas recogidas en el presupuesto de los tres», adelanta Mateos en lo que parece un guiño hacia ese consenso que tanto proclama. Asegura que las «negociaciones están abiertas a todos» y tiene la baza de que no hay exclusiones previas, es decir, ni el PSOE ha señalado a Vox como un elemento que impida el acuerdo ni a su vez el partido que lidera en Cáceres Eduardo Gutiérrez ha aludido al PSOE. «Vamos a intentar buscar el máximo consenso posible», repite Mateos. «Estamos trabajando con el documento que nos han pasado los grupos, creemos que podemos asumir propuestas de los tres. Una vez que tengamos ese documento definitivo cerrado, nos sentaremos para cerrar el acuerdo», sugiere.

Vox y PSOE

Si en ese acuerdo no parece probable que vaya a estar Unidas Podemos, solo quedarían Vox y el PSOE. El grupo municipal de Vox tiene el condicionante de las instrucciones que pueda recibir desde Madrid. En este aspecto, Mateos defiende que Eduardo Gutiérrez velará por los intereses de la ciudad. Cree que votará a favor del presupuesto si le parece positivo para Cáceres. Sin embargo, hasta que el anteproyecto no pase por el pleno no habrá seguridad sobre eso.

Mateos recalca que el presupuesto que salga de este debate previo será el del PP, el partido que gobierna, aunque sea en minoría. «Hay propuestas de Vox, al igual que puede haberlas del PSOE, que no vamos a hacer nuestras. Los presupuestos tienen que ser unos presupuestos del Partido Popular», resume.

El problema con el que se encuentra es que para aprobarlos necesita los dos votos de Vox o una abstención del PSOE. Esta última es una posibilidad que está encima de la mesa.

La portavoz socialista, Belén Fernández, cree que sería «nefasto» para Cáceres que por segundo año consecutivo las cuentas tengan la impronta de Vox. Por eso se propone llevar hasta el último extremo sus propuestas y que entren en el documento definitivo. Hay algunas sobre las que ya hay acuerdo previo como el refuerzo de la línea 8 del autobús o articular medidas que favorezcan un plan municipal de vivienda. Fernández también propugna medidas para favorecer el empleo desde el propio Ayuntamiento, que la Junta se implique en las inversiones que afectan a la ciudad o permitir el acceso gratuito al transporte urbano a los mayores de 65 años. Hay puntos de desencuentro y uno de los principales es que asociaciones antiabortistas reciban subvenciones nominativas.

«Estamos a la espera de recibir ese borrador para poder analizarlo en profundidad y ver si se ajusta a lo que nosotros entendemos que es el presupuesto que merecen los ciudadanos y las ciudadanas de Cáceres», reitera Belén Fernández. «Desde el primer momento dijimos que era nefasto para esta ciudad que la hoja de ruta la marcara la ultraderecha. Vamos a estar a disposición de establecer aquellos acuerdos que beneficien a Cáceres», sugiere sobre una posible abstención. La misma sería suficiente para aprobar las cuentas. En cualquier caso, el 'sí' de los socialistas está, hoy por hoy, descartado.