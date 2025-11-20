MásMedio recibe 904.000 euros para modernizar la gestión de residuos El organismo de la Diputación cacereña organiza la próxima semana una jornada para profesionales y empresas del sector

Redacción CÁCERES. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha sido beneficiario de una subvención de 904.000 euros de un Perte de la Unión Europea para reforzar y modernizar la gestión de residuos en los municipios adscritos al consorcio.

La financiación se destinará a la incorporación progresiva de la fracción orgánica en todos los municipios, mediante la adquisición de contenedores para vía pública, viviendas y locales comerciales, así como de trituradoras para restos de podas y otros medios técnicos incluidos en la convocatoria. Además, la ayuda contempla la compra de equipos para implantar sistemas de compostaje comunitario en localidades y comarcas de menor población, reforzando la apuesta del Consorcio por la economía circular en el medio rural.

En este contexto, el próximo miércoles 26 de noviembre MásMedio celebrará en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres las jornadas ‘Gestión de residuos y economía circular. El modelo consorciado para el ámbito rural’, dirigidas a profesionales y empresas del sector medioambiental, así como a ayuntamientos. Su objetivo es difundir los avances técnicos y normativos en la gestión de residuos y presentar los proyectos provinciales en marcha.

Ponentes

El programa abordará los principales retos derivados de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, con la participación de expertos como Miguel Alonso, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Móstoles, y Ricardo Rodríguez, asesor técnico de Cogersa (Asturias). También se expondrá la adaptación de la gestión de residuos al medio rural, la presentación del Plan Provincial de Puntos Limpios y el avance de más de treinta obras en ejecución.

La jornada concluirá con una mesa redonda con representantes del Consorcio Valencia Interior, Anthesisgroup y el propio Consorcio MásMedio. Además, habrá stands de empresas del sector, exhibición de vehículos y equipos, y actividades de educación ambiental con la participación de centros educativos de la provincia.