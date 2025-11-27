HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

MásMedio estudia implantar un compostaje personalizado en pueblos pequeños

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres estudia implantar un compostaje personalizado en los municipios más pequeños de la provincia para lo que se formaría a maestros compostadores, que se encargarían de hacer compostaje de forma más personalizada. Este es uno de los temas que se han puesto sobre la mesa en las jornadas sobre ‘Gestión de residuos y economía circular. El modelo consorciado para el ámbito rural’, que se celebran en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, dedicadas a técnicos en la gestión de residuos y en la economía circular, así como alcaldes y otros representantes municipales.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales,destacó la importancia de poder mostrar el trabajo que realiza este consorcio medioambiental, al que ya están adheridos, en distintas modalidades, el 84% de los municipios de la provincia, y «que está impulsando una colaboración público-privada importantísima para fijar población y crear empleo».

Morales recordó que MásMedio «no solo gestiona residuos, agua potable, el ciclo integral del agua, residuo textil, etc, sino que trabaja para poder dar nuevos y mejores servicios», como en el caso de las captaciones de agua potable no legalizadas que existían en algunos municipios y en las que se ha ayudado a los ayuntamientos a su legalización.

hoy MásMedio estudia implantar un compostaje personalizado en pueblos pequeños