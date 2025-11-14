Un mascarón hallado en el jardín de las Veletas se incorpora al Museo de Cáceres

El Museo de Cáceres ha incorporado a su colección expuesta en la Casa de los Caballos una pieza singular, concretamente, un mascarón del siglo XVI hallado en el jardín del Palacio de las Veletas durante las recientes obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en los diferentes espacios que conforman el museo cacereño.

La pieza, realizada en granito, pertenecía a un conjunto escultórico de alguna fuente situada en el citado jardín, y ha sido sometido a un proceso de restauración que ha durado seis meses por parte de técnicos del Servicio de Restauración y Conservación de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Se trata de un rostro masculino propio de la tradición de mascarones vinculados al agua y la naturaleza, un motivo frecuente en fuentes y estanques renacentistas que evocan divinidades protectoras de la vida, el viento y el agua.

El mascarón que, salvando las distancias en cuanto al tamaño y el origen, recuerda a la Boca de la Verdad de Roma, ha sido restaurado con un trabajo minucioso para retirar el musgo y la tierra que tenía adheridos tras estar siglos enterrado, por lo que «ha sido prácticamente una restauración de bisturí, de lupa y microscopio», ya que presentaba diversos daños como humedades, morteros adheridos, fisuras y un notable ataque biológico, pero la restauración garantiza su preservación a largo plazo, inlcuido el caño por donde salía el agua.

Destino cultural de referencia

Así lo ha explicado la directora general de Patrimonio, Adela Rueda, que ha presentado el hallazgo junto a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

Bazaga ha resaltado que su incorporación supone un nuevo atractivo que enriquece el discurso expositivo del museo y consolida a Cáceres como un destino cultural de referencia. Tras siglos oculto, el mascarón «recupera su sentido original» al integrarse en diálogo con el resto de piezas que narran la identidad histórica de Extremadura.