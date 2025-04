Las marionetas de 'Pinocho' llegan este domingo a Cáceres como antídoto a lo digital

Tener a cualquier persona, no solo a los niños, una hora fuera de las pantallas es un reto que Maltravieso Teatro se ha ... propuesto lograr con 'Pinocho sueña con ser', una propuesta que recupera el clásico escrito a finales del siglo XIX por el italiano Carlo Collodi. La obra, que se estrena este domingo 29 a las 12 de la mañana en el Gran Teatro de Cáceres, es una invitación a imaginar y a sumergirse en el teatro negro. En este tipo de espectáculo los actores se camuflan, están completamente vestidos con ropa negra y actúan sobre un fondo negro.

No hay elementos digitales, aunque trata que el público del siglo XXI se vea atraído por esta historia. «Si conseguimos fascinar a los peques y sacarlos del mundo de las pantallitas seremos felices y habremos contado una historia preciosa», explica el dramaturgo cacereño Isidro Timón, que firma esta obra.

El 'Pinocho' de Maltravieso cuenta con tres temas musicales compuestos por Lorenzo González que se convierten en un elemento narrativo más. «Yo me he atrevido a pedirle cosas casi imposibles que él me ha ido regalando», explicó Timón ayer durante la presentación de esta obra que cuenta con tres marionetas (Pinocho, Grillo y Genio) que se alternan en escena con otros personajes (Tero, Zorro y Gepeto) interpretados por los actores Luis Prieto, Ana Báez y Máximo Leal. «Se han volcado, lo están disfrutando y eso hace que sea una gozada trabajar con ellos», alabó Timón.

«Es un cuento políticamente incorrecto que nosotros hemos adaptado a los tiempos que corren» Isidro Timón

El cuento «es inmenso, es larguísimo, es políticamente incorrecto en multitud de aspectos, la gente bebe, se emborracha, se pega, se mata...pasan muchísimas cosas pero como ha habido tantísimas lecturas a lo largo de la historia sobre todo en cine eso se ha ido adaptando al tiempo en el que vivimos, y eso es lo que hemos hecho nosotros», destacó el director. Es una obra que puede verse en familia. «Hay guiños a los padres, cosas que los niños no van a entender pero los padres sí».

Sonidos

Lorenzo González, profesor de canto y segunda voz de Robe explicó que ha jugado con «estéreos y sonidos envolventes para atraer a los niños de una manera completamente distinta a como lo están haciendo ahora mismo los móviles y las tablets». La idea, explicó era «contar con pocos elementos musicales». Buscar la esencia.

Ana Báez interpreta varios personajes, entre ellos el hada, «quien le da la vida a Pinocho y quien intenta marcarle el camino para que sea un buen chico, recuerda la figura materna, de cuidadora», explicó durante la presentación de este estreno. «Pinocho es muy expresivo, dice mucho con la mirada».

«Todo es muy natural, no hay grandes artificios», detalló por su parte otro de los actores, Luis Prieto. «Estoy deseando tener el contacto con los niños para ver cómo van a recibir ellos las marionetas». La obra, recomendada a partir de cinco años, cuesta 10 euros en todas las zonas del Gran Teatro de Cáceres.