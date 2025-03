Un millar de personas se suman en Badajoz a una manifestación 8M dividida por las pancartas

En torno a mil personas han participado este sábado en la manifestación convocada por la Plataforma 8M Badajoz para pedir la igualdad real entre hombres ... y mujeres, una actividad reivindicativa en la que ha hecho patente la división que han mantenido en la Asamblea de Extremadura los diputados del PP, PSOE y Unidas por Extremadura.

Tina Rodríguez, diputada y alcaldesa de Fregenal de la Sierra por el PP; Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura; y Joaquín Macías, del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, han sido los encargados de poner voz a una pugna política que también se ha hecho visible en las pancartas que acompañaban la manifestación: tras la de la Plataforma 8M caminaba Macías, mientras que el PSOE tenía lona propia y tras ella iban varias representantes socialistas además de Miguel Ángel Gallardo, José María Vergeles y Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en la ciudad de Badajoz.

En medio, sin pancarta, caminaba la representación enviada por el PP a la manifestación, en la que han tomado parte las consejeras de Educación y Salud, Mercedes Vaquera y Sara García Espada, y el secretario provincial del PP, Manuel Naharro.

El tramo más reivindicativo durante la marcha ha sido el que abría la manifestación, en el que se situaba Joaquín Macías. Lemas contra el patriarcado y el capital y críticas a la Justicia eran amplificados por el megáfono que portaba Cristina Mesa, integrante de la Plataforma 8M Badajoz, y coreados por los manifestantes.

«Es un día para apoyar la causa feminista, mucho más cuando hay una auténtica ofensiva por parte de la derecha y de la extrema derecha para recortar derechos. Estamos en una especie de involución respecto al papel de la mujer en la sociedad, gravemente la extrema derecha quiere que la mujer vuelva a lugares restringidos y que tenga una menor influencia social», defendía Joaquín Macías.

Miguel Ángel Gallardo, por su parte, pedía un mayor reparto del tiempo que dedican las mujeres al cuidado de los mayores y exigía la abolición de la prostitución como forma de esclavitud que afecta a las mujeres. «Es muy importante resistir en los derechos conquistados por los gobiernos socialistas, resistir ante los ataques de la ultraderecha que pretende derogar esos derechos conquistados con las leyes».

El secretario general de los socialistas también ha defenido el rechazo de su partido a la declaración institucional que otros años se ha aprobado de forma unánime en la Asamblea de Extremadura. «La declaración institucional desgraciadamente se dejó de hacer única con la irrupción de los socios de gobierno de la señora Guardiola. No se puede estar gobernando con quienes claramente atacan los derechos de las mujeres durante 364 días y luego quieren blanquearse acordando con el resto de grupos un manifiesto».

Frente a PSOE y Unidas Extremadura se situaba Tina Rodríguez, que ha defendido la causa del 8M y afeado a estos dos partidos «su doble vara de medir». «Nos resulta raro que precisamente salgan con esa pancarta reivindicando el 8M pero luego no salgan con una pancarta afeando el comportamiento de gente como Ábalos o el 'Tito Berni'. Igual pasa con Unidas por Extremadura, no les hemos visto con ninguna pancarta afeando el comportamiento con las mujeres de Errejón o Monedero. Me parece que es una doble vara de medir que no tenemos que asumir».

Esos han sido los planteamientos políticos que se han expresado durante la manifestación que ha terminado en el Paseo de San Francisco de Badajoz justo cuando comenzaba a llover. A todo ello se ha unido la presencia de mujeres y hombres de todas las edades que han querido tomar parte en una manifestación en la que también se ha hecho presente Mujeres en la Iglesia, la asociación que defienden la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica, que volverá a concentrarse este domingo junto a la Catedral de Badajoz.

Igualmente han participado representantes de UGT, la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz y la Plataforma de Pensionistas de Badajoz, los tres colectivos con pancarta propia, y la Murga Liberadora, un grupo de calle que en algunas de sus letras ha criticado este año la actitud del juez Carretero y ha defendido la necesidad de repartir las tareas domésticas.