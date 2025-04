Malquerer, fado fronterizo cantado desde Cáceres

Hay sueños imposibles, inalcanzables, de esos que ni en tres vidas podríamos llegar a cumplir. El de Rosario Lubián la asaltaba casi a diario en ... sus trayectos cotidianos. «Al pasar por el Gran Teatro siempre pensaba en cuándo llegaría el momento de actuar aquí, en el principal escenario de la ciudad», cuenta la vocalista del grupo Malquerer, una formación que lleva desde 2008 poniendo en práctica el fado fronterizo,.

La canción popular lusa adquiere, sin guitarra portuguesa, toques personales a este lado de la Raya con los temas salidos de la cabeza de Rosario y musicados por su hermana Mari Paz, guitarrista de la formación junto a Beatriz Macías y Elías Martínez, al contrabajo. La saudade, la emoción y las vivencias empapan los temas de este grupo, que el próximo 17 de diciembre actuará en el Gran Teatro y que ofrecerá canciones de su disco, ‘Fado fronterizo’, además de otros temas populares. No siempre es fácil para grupos locales poner un pie en este recinto pero en esta ocasión creen que los astros se han alineado y allí estarán. Les hace especial ilusión hacerlo frente a rostros conocidos, familia, vecinos, gente querida.

Un regalo, un disco de fado que le regalan a Rosario en 2008 cuando vivía en Valencia de Alcántara es el inicio de todo. «Nunca había cantado nada, actué con un guitarrista en una fiesta de jubilación y al día siguiente ya me estaban llamando». Menciona como especial su actuación en una sinagoga judía en Oropesa de Toledo, en donde trabajaba como profesora. «Le enseñé el video a mi hermana (Mari Paz) y decidió unirse». Pero voz y guitarra, sin más añadidos, quedaba un poco pobre y ese fue el momento en el que Elías primero y después Beatriz sustituyendo a un guitarrista anterior conformaron Malquerer, año 2012. «Yo vengo de Cartagena, y es que allí directamente el fado no existe», ilustra Elías Martinez. «Me parecía una música tristona, pero cuando empecé a escucharla me fascinó», señala declarándose ya un enamorado de Portugal.

«En este concierto esperamos poder transmitir toda la emoción de la música» rosario lubián Vocalista de Malquerer

En cuanto a lo estrictamente musical explican que mantienen las reglas del fado e intentan «que una de las guitarras lleve la melodía que lleva la guitarra portuguesa y la otra guitarra hace las veces de viola». Todos ellos, excepto la vocalista, tienen formación clásica y son profesores de música. Rosario es docente. «A la hora de tocar se nota la formación camerística que tenemos».

Parones

Comenzaron los ensayos y las actuaciones, un camino con parones. «Hemos tenido que luchar contra una crisis económica, una pandemia». Y también circunstancias personales, porque van naciendo sus hijos y afrontan diferentes situaciones laborales, pero continúan. Todos tienen puestos de trabajo estable por lo que tocar Malquerer se convierte en una actividad placentera. Disfrutan el hoy. Eso sí, reivindican que se valore y se pague como se debe a los músicos. «Llegáis, tocáis, vaciláis, hacéis lo que os gusta, ¿para qué os voy a pagar?, bromea un poco Elías.

¿Qué esperan de este concierto? «Sobre todo poder transmitir la emoción de la música», explica Rosario Lubián, que, pese a ser, tal y como la definen sus compañeros, una compositora de intuición pura cuyas melodías pasan de su cabeza a las notas de voz de su móvil, le ha dedicado muchas horas a formarse tanto en canto como en portugués. El concierto, cuyas entradas están ya a la venta, tiene una parte didáctica. «La gente lo agradece, salen del concierto diciendo que lo entienden todo», aporta Bea Macías.