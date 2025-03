Malpartida de Cáceres se entrega a su festín de patatera

«Es el día más importante del año para los malpartideños», señala en referencia a la Pedida de la Patatera Tamara Selva. Su familia, cuenta ... esta mujer de 41 años, regenta una de las principales fábricas de embutidos de Malpartida de Cáceres dedicada, precisamente, a elaborar esta morcilla a base de patata, pimentón de la Vera, ajo de Aceuchal, carne y grasa ibérica. «Este año teníamos miedo por el tiempo. Pero, aunque ha chispeado durante el pasacalles, nada nos ha frenado», admite.

La localidad cacereña sumó esta jornada una nueva y exitosa edición de su particular Martes de Carnaval. Se esperaban 10.000 asistentes y, a pesar de la climatología inestable, la respuesta del público rompió las previsiones municipales. «Hemos superado nuestras expectativas con creces. La Plaza está hasta arriba», admitía pasadas las seis de la tarde Alfredo Aguilera, alcalde de la localidad. Las 2.600 raciones repartidas por el Ayuntamiento a mediodía se agotaron. Pero comida no faltó. Se calcula que durante el día se consumen 2.000 kilos de este producto típico extremeño. A las raciones que proporciona el Consistorio hay que sumar las que cada grupo lleva en las cestas y carros con los que desfilan en una particular romería urbana por las calles del pueblo que fue merecedora en el año 2016 de la declaración de fiesta de interés turístico regional que concede la Junta de Extremadura.

Además de su componente lúdico, esta fiesta rescata cada mes de febrero una tradición. La Pedida de la Patatera hunde sus raíces en el siglo XIX. Entonces, los quintos salían por las calles pidiendo comida para afrontar el último día del Carnaval, antes de la llegada de la Cuaresma. Su botín gastronómico se nutría principalmente de patatera, ya que esta morcilla abundaba en los hogares y resultaba ser un producto de lo más económico. Los quintos terminaban su ruta en la plaza, donde se comían todos los manjares.

Con el paso del tiempo, esta tradición dejó de festejarse hasta que en 1985 un grupo de vecinos se propuso rescatarla. Aquel año participó medio centenar de personas. En la actualidad, la cifra supera los 10.000 asistentes.

Durante años, los cánones han establecido que ellas acudan a la con traje negro de percal rematado con vistosos pañuelos de colores. Y ellos, con trajes de labrador. Pero las instantáneas dejan ver que el colorido y los faralaes van ganando terreno en esta convocatoria.

Al cierre de esta edición, la fiesta había transcurrido sin incidentes, según la información facilitada por la Guardia Civil. Un total de 110 personas integraron el dispositivo especial de la fiesta.

La celebración ha contado con efectivos de Policía Local con refuerzo de varias comisiones de servicio y con la contratación de seguridad privada. Además, la Guardia Civil ha enviado agentes de tráfico y patrullas rurales. De la asistencia sanitaria se ha encargado la Asociación DYA, con un equipo compuesto por una veintena de voluntarios, con tres ambulancias disponibles y un puesto de primeros auxilios. A todo ello se ha sumado el propio personal del Ayuntamiento para las labores de organización, logística y limpieza.

La Pedida de la Patatera estuvo precedida el lunes por la VII Gala de la Patatera, en la que cada año se reconoce a colectivos y personalidades que contribuyen a promocionar la fiesta y a ensalzar el producto. En esta ocasión, el premio de honor ha sido para el restaurante Versátil de Zarza de Granadilla, con una estrella Michelin, por su promoción de la gastronomía extremeña.