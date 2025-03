Malestar en varios colegios por el adelanto del desfile de San Jorge en Cáceres

Durante los dos últimos años Cáceres se vio privado la noche del 22 de abril, víspera de San Jorge, de su tradicional desfile y de la quema del dragón en la Plaza Mayor ... . La pandemia hizo que en 2020 y 2021 se suspendiera el acto y este 2022 es la lluvia, o más bien su previsión, la que ha hecho modificar su fecha, adelantándose del viernes 22 al jueves 21 para esquivar así ese 100% de probabilidad que anuncia la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).

Este martes por la mañana responsables de Festejos se reunieron para tomar una decisión al respecto. Los participantes en el desfile, unas 2.000 personas mayoritariamente de Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de colegios fueron convocados a una reunión a las 17 horas en el Embarcadero. Aunque pensaban que el motivo era consultarles su postura para tomar después una decisión de consenso, el Ayuntamiento anunció hacia la una de la tarde el cambio definitivo al jueves a las 20 horas, con un recorrido similar al de otras ocasiones, algo que disgustó a una buena parte de estos colectivos. Son 13 los grupos que han elaborado dragones para el desfile, algunos de los cuales todavía están ultimando los detalles de trajes y construcciones. En la reunión se indicó que las únicas dos opciones que había eran cambio al jueves o suspensión, debido a que la empresa Atakama, contratada por el Ayuntamiento para organizar el desfile y el espectáculo, no tenía disponibilidad para otra fecha.

Según una madre de la Ampa del colegio Aldana el principal problema a esta nueva fecha es que, a dos días vista «es difícil organizarse». Indica que hay personas que trabajan el jueves por la tarde y que no pueden participar, y otras que tienen que hacerlo el viernes por la mañana temprano en distintos puntos de la región. Los niños también tienen colegio el viernes, ya que el festivo de San Jorge no se ha cambiado a pesar de ser sábado, otro asunto que también ha generado polémica en la ciudad. Tradicionalmente el desfile y la quema del dragón con su espectáculo concluye sobre las once de la noche. Raya la medianoche cuando se tiran los fuegos artificiales que ponen fin a este festejo.

En la reunión mantenida se ha pedido a los participantes que el ritmo del desfile sea más rápido para que la llegada a la Plaza Mayor se produzca a una hora más temprana.

Consulta

La Ampa del colegio Prácticas, un nutrido grupo de familias que también está construyendo su dragón para exhibirlo en el desfile, también se cuestionaba la idoneidad del cambio y el hecho de que no fueran consultados los protagonistas del desfile, aunque finalmente participarán. El pasacalles tiene una pequeña parte de figuración profesional, pero el grueso lo componen grupos amateur que preparan durante meses y con dinero de su propio bolsillo en muchos casos sus atuendos y los dragones.

Aunque muchos de los desfiles han visto condicionada su celebración por el anuncio de precipitaciones, finalmente la mayoría de las veces escapan a las nubes. En 2019, el último año en que se celebró esta fiesta antes de la pandemia, la lluvia respetó a la comitiva pese a que los porcentajes de la Aemet pintaban un panorama oscuro, con un 95% de lluvias. En aquella ocasión ya al final del pasacalles, a la hora de la quema del dragón, el público tuvo que refugiarse en los soportales de la Plaza durante unos minutos. El chaparrón duró poco y el ritual continuó mientras la fiera era consumida por las llamas.

La asociación Ciudad Monumental sacó este martes a sus calles a su Dragüela, una particular dragona que desfilará mañana.