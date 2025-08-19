HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. HOY

Una madre reclama 66.192 euros por un contagio de meningitis a su hija recién nacida en Cáceres

El SES concluyó que no hay pruebas de la responsabilidad de la administración, pero la Comisión Jurídica pide investigar si se pudo evitar

C. M.

Cáceres

Martes, 19 de agosto 2025, 07:23

Una madre ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) una indemnización de 66.192 euros por los daños sufridos por su hija ... recién nacida tras contraer meningitis neonatal en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres en 2016. La cuantía solicitada se desglosa en 51.192 euros por los tratamientos e ingresos a los que fue sometida la menor y 15.000 euros por el daño moral ocasionado a los progenitores. La reclamación se fundamenta en la sospecha de que la infección fue de origen hospitalario, es decir, una infección nosocomial producida durante la estancia en el centro sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una madre reclama 66.192 euros por un contagio de meningitis a su hija recién nacida en Cáceres

Una madre reclama 66.192 euros por un contagio de meningitis a su hija recién nacida en Cáceres