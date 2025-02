Lorenzo Silva: «Cáceres sufre una desventaja histórica, pero tiene potencial»

El escritor Lorenzo Silva (Madrid, 1966) trazó en su artículo 'Los secretos de Cáceres', publicado en ABC el pasado 21 de abril (dentro ... de la serie Pasajes del XXI) un recorrido por esta ciudad en el que no se limita, como suele suceder, a recrearse en la piedra, en la parte más monumental, sino que contiene, además del pasado (incluso el más remoto, con Maltravieso), los debates del presente. El texto se ha convertido en el ganador del XVI premio de Periodismo Mercedes Calles, que se entregó ayer en la sede de esta fundación, en la casa de los Becerra de la Plaza de San Jorge. Silva, conocido por sus novelas policíacas, visita con frecuencia Extremadura. El autor de 'La flaqueza del bolchevique', que se encarga de la sección 'El bloc del cartero' en el XXL Semanal ha estado en numerosas ocasiones en charlas y actividades con escolares en Cáceres.

–Su texto es de viajes, pero no se limita a describir monumentos.

–Hay muchas maneras de entender la literatura de viajes, está la guía turística, está el relato de aventuras, el retrato antropológico, el geográfico. A mí siempre me ha gustado darle un toque personal en el que quepa prácticamente todo. Sobre Cáceres hablo de por qué los seres humanos se establecieron aquí, de su historia y su pasado como fortaleza, del presente debatiéndose entre la riqueza que puede generar el turismo y esa riqueza más cruda que es una mina. Recuerdo, también que por aquí pasó Moctezuma o hablo de los chavales de Secundaria.

–Cuando viajamos en plan turístico a veces no profundizamos en los lugares. ¿Cómo indaga usted en cada uno de los lugares que visita?

–La mayoría de mis viajes, al menos todos los de la serie del ABC han sido por trabajo, no han sido vacacionales, lo que me permite relacionarme con gente del lugar y eso abre una ventana. Cuando llego a un sitio me gusta saber de qué vive la gente, eso conforma un lugar, habla de su futuro o de su falta de futuro.

–¿Y Cáceres que le transmite, futuro o falta de futuro?

–Llevo viniendo bastantes años, la primera idea es la falta de infraestructuras de transportes. Los extremeños no sé qué han hecho pero son la comunidad autónoma más castigada en este aspecto, fruto de un injusto reparto de la riqueza en este país. Pero creo que esa desventaja histórica en Cáceres es revertible, depende del propio impulso de la gente y de que haya una redistribución más justa, pero es una ciudad que tiene un gran potencial. Con unas buenas infraestructuras estaría a una hora de Madrid. Tiene un medio natural de una riqueza espectacular, un gran patrimonio y una población formada. Lo sé porque llevo 30 años encontrándome con sus escolares, tiene un buen sistema educativo, tiene un buen nivel cultural y un buen capital humano, si es capaz de retenerlo tendrá un buen futuro.