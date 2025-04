La lluvia retrasa la apertura de piscinas privadas en Cáceres y las municipales abrirán el 16

La lluvia se ha colado de lleno en el arranque de la temporada de baños. Tanto es así que el mal tiempo de los ... primeros días de junio y de finales de mayo ha retrasado la apertura de piscinas privadas de la capital cacereña, que son las que suelen abrir antes. En esta categoría están la piscina del camping, que es de uso público, y las de las comunidades de vecinos, destinadas exclusivamente a los residentes.

Las públicas, mientras tanto, no han visto alterado su calendario, ya que su puesta en funcionamiento suele demorarse algo más que las privadas. Las instalaciones municipales inauguran la temporada el viernes de la próxima semana, día 16. Estos recintos (Parque del Príncipe, Cáceres el Viejo, Pinilla y Aldea Moret) siempre se rigen por las mismas fechas y dan la bienvenida a los bañistas el tercer viernes de junio. La apertura de los vasos de verano de la Ciudad Deportiva, que depende de la Junta de Extremadura, está prevista para el lunes, día 12, a partir de las nueve de la mañana.

En la próxima semana también tiene puesta su vista el camping. La apertura está condicionada por la llegada del permiso farmacéutico. Antonio Doncel, encargado del recinto, estima que será el lunes, 12, o el martes, 13. «El mal tiempo nos ha retrasado este año el inicio de la temporada», asegura Doncel, metido de lleno en los preparativos. Toca actualizar el botiquín, limpiar las instalaciones, llenar los vasos... Durante el festival Womad, que se celebró del 11 al 14 de mayo, puso en marcha la piscina pequeña para los campistas, apunta.

Ampliar Limpieza de los vestuarios de la piscina del Parque del Príncipe. ARMANDO MÉNDEZ

Mientras tanto, hay comunidades de vecinos que han decidido demorar la puesta en marcha de sus piscinas comunitarias. Antonio Civantos administra seis urbanizaciones con piscina, situadas en el R-66 y en Vistahermosa. «Estaba previsto abrirlas tras la Feria, pero la apertura se ha aplazado hasta el día 23», confirma. Tras esta decisión, expone el administrador, hay también una medida de ahorro, ya que los vecinos no tienen que hacer frente durante estos días a los gastos generados por la contratación de un socorrista (no es obligatorio en las comunidades privadas) y por la depuradora.

Malpartida desafía a las previsiones de agua

La primera piscina pública que abrirá sus puertas esta temporada no está en la capital, sino a 11 kilómetros de distancia. Malpartida de Cáceres tiene previsto inaugurar la temporada este viernes, 9 de junio, a pesar de que la previsión del tiempo no es demasiado buena. Según la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, el riesgo de lluvia es del cien por cien durante todo el día. Durante esta primera jornada no habrá que pagar entrada.

Mientras tanto, la piscina situada en el campus universitario de Cáceres, que gestiona el Safyde (Servicio de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Extremadura), tiene prevista su apertura para el 15 de junio. El precio de la entrada es distinto para los universitarios (dos euros), las personas vinculadas a la institución (tres euros) y el público general (cuatro euros).

A diferencia de lo que ocurre ahora, las altas temperaturas registradas a finales de abril y comienzos de mayo provocaron entonces que algunas comunidades de vecinos decidieran adelantar la apertura de sus piscinas, que tradicionalmente se lleva a cabo el 1 de junio. Dos de las tres urbanizaciones que gestiona la administración de fincas Hidalgo tomaron esta decisión.