Problemas con el bus urbano: «La línea 8 va tan petada que la gente se queda en tierra y llega tarde al trabajo»

Mejostilla no olvida su lucha para conseguir mejorar su conexión en autobús con el centro de Cáceres (a través de la línea 8) y ... con el IES Universidad Laboral (mediante la línea denominada Refuerzo Mejostilla).

La Federación Distrito Norte, que agrupa entre otros colectivos a las asociaciones de residentes de Montesol, Mejostilla y la Urbanización Cáceres el Viejo, se ha puesto al frente del movimiento vecinal que lucha para revertir la situación reduciendo el tiempo de espera entre un autobús y otro y aumentando el número de vehículos que cubren la ruta.

Tras el parón estival, el edificio Valhondo acogió este jueves una reunión en la que se abordó la hoja de ruta que se seguirá en los próximos meses. La acción más inmediata, según ha avanzado Joaquín Valhondo, presidente de la Federación Distrito Norte, consistirá en iniciar una campaña de protesta a través de redes sociales en la que se invitará a los afectados a subir fotos de la saturación que presentan las líneas en hora punta.

«Conseguimos convocar la mesa de transporte y no nos hicieron mucho caso. Ahora, con la vuelta del curso, la idea es intentar presionar al Ayuntamiento para que tome medidas. A primera hora de la mañana, a mediodía y los viernes y sábados por la tarde no hay manera de montar en el autobús», resume Valhondo.

«Mi mujer, que trabaja en el centro, el otro día cogió el autobús a las siete y media de la mañana en Montesol y al llegar a la oficina de Unicaja, situada en la subida hacia el cementerio, ya no cabía nadie más», prosigue. «A esa hora la gente va a trabajar y los niños van a los institutos. Pero, con esta situación, o llegan media hora antes o llegan tarde. Y a mediodía pasa lo mismo», relata Valhondo. Su esposa, cuenta, se quedó sin poder coger la línea 8 desde la parada de Múltiples para volver a casa porque no había sitio en el bus. «La línea 8 va tan petada que la gente se queda en tierra y llega tarde al trabajo. Y hay padres que tienen que llevar a toda prisa a sus hijos al instituto porque no caben en el bus».

Las reivindicaciones concretas del colectivo son dos. Para la línea 8 quieren que los buses pasen con mayor frecuencia: cada diez minutos en horario de mañana (ahora lo hacen cada 15), cada 15 minutos por la tarde (ahora lo hacen cada 20) y cada 20 minutos los fines de semana (ahora lo hacen cada 40).

Para la línea de Refuerzo Mejostilla se pide un vehículo más y que la parada se cambie desde la Plaza de Toros hasta la avenida Héroes de Baler con el fin de que esta línea no se llene de universitarios desde su punto de partida.

La más usada

La línea 8 es la más usada de Cáceres. Cerró el año 2023 con 1.209.453 viajeros. La gratuidad del bus para los menores de 16 años ha elevado la demanda de este servicio en un barrio con mucha población joven. Tras la celebración de la mesa de transporte, que tuvo lugar en febrero, el Ayuntamiento planteó reforzar esta línea entre Colón y Mejostilla pero condicionó las mejoras a su viabilidad económica.