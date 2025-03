Cáceres busca una solución para su masificada línea 8 de autobús

Es la línea de bus urbano más usada de Cáceres, la número 8, que cerró 2023 con 1.209.453 viajeros. Une Cáceres el Viejo ... con la urbanización Sierra de San Pedro en Aldea Moret. Saca casi 300.000 usuarios de diferencia a la segunda con mayor demanda, la número 2, que comunica Mejostilla con el Espíritu Santo. Y, además, ha triplicado en menos de diez años sus pasajeros. En 2014 transportó a 351.000 personas.

«Los días de diario el autobús va hasta arriba entre las 7.30 y las 9.30 horas. Esto es así porque tenemos muchos adolescentes en el distrito norte que a esa hora van a los institutos del centro y porque la línea 8 también es muy usada por vecinos que van a trabajar al centro», resume Joaquín Valhondo, presidente de Montesol y una de las caras visibles del movimiento vecinal que lucha para que se aumente la frecuencia de paso de estos vehículos.

«Lo cojo con frecuencia y suele ir bastante lleno en hora punta los días de diario», confirma Elena Carmona, usuaria de la línea 8, que ayer aguardaba la llegada del autobús en la parada situada en la avenida Clara Campoamor. «Por las mañanas tenemos que ir apretados. A veces, vamos incluso pegados a la luna», agrega otra usuaria que prefiere no dar su nombre. Y hay veces que toca esperar al próximo porque el bus va tan lleno que es imposible subir

La masificación de la línea 8 y sus posibles soluciones se abordaron este miércoles en la Mesa del Transporte, una reunión celebrada en el Ayuntamiento a la que asistió Valhondo junto al presidente de la Agrupación Vecinal, José Antonio Ayuso. En el encuentro estuvieron, además, representantes de todos los grupos políticos, de Vectalia –empresa encargada de prestar el servicio de bus–, del área de inspección municipal y los concejales Pedro Muriel y Jacobi Ceballos, responsables de las carteras de Servicios Públicos y Participación Ciudadana respectivamente. El encuentro terminó sin acuerdos concluyentes.

La subida de viajeros experimentada por la línea 8 viene justificada por el aumento de la población en las zonas por las que transita. «Tenemos mucha gente menor de 16 años», resume el presidente de Montesol. «Llevo en el barrio 20 años. Y los niños que nacieron hace 15 son ahora adolescentes», ilustra. Hay que recordar que el bus urbano es gratis para los menores de 16, otro de los factores que explica la alta demanda de la línea.

Arsenio Gallego, avenida de las Delicias, Hernán Cortés, Clara Campoamor, Plaza de Conquistadores (Colón), avenida de la Hispanidad, avenida de la Constitución, Ronda de San Francisco, la avenida de los Cuatro Lugares...Son algunos de los puntos por los que discurre la línea 8, que tiene entre sus paradas más relevantes la del hospital San Pedro de Alcántara. Los miércoles de mercadillo sube la demanda porque una de sus paradas está muy cerca de Vegas del Mocho, el lugar donde se ubican los puestos.

Ampliar Imagen de la reunión de la Mesa de Transporte, celebrada este miércoles. ARMANDO MÉNDEZ

En el pleno celebrado la semana pasada Joaquín Valhondo expuso una serie de medidas que podrían aliviar la situación actual de la línea 8, unas medidas que también respaldan las asociaciones vecinales de Mejostilla, Residencial Gredos y Cáceres el Viejo, además del AMPA del IES Universidad Laboral.

«Necesitamos medidas inmediatas para reducir la frecuencia de la Línea 8, de tal manera que en el horario de mañanas pase de 15 a 10 minutos, en horario de tarde pase de 20 a 15 minutos y los fines de semana y festivos pase de 40 minutos a 20», expuso. En la actualidad, el servicio que presta la línea 8 se cubre con seis vehículos.

No hace demasiado tiempo, en 2021, se reforzó la línea con el aumento de la frecuencia y de la flota destinada a cubrir unos de los trayectos más largos de la ciudad. Hasta entonces, este bus pasaba cada 20 minutos durante las mañanas de los días de diario. Esos 20 minutos se bajaron a 15. Y ahora el objetivo es que pase cada diez.

Otra de las cuestiones que se puso sobre mesa fue que la cabecera de la línea de Refuerzo de Mejostilla – que lleva a los jóvenes del barrio hasta el IES Universidad Laboral– cambie de ubicación y que en lugar de partir de la Plaza de Toros lo haga desde de la avenida de Héroes de Baler. De esta manera, se pretende evitar que este bus se llene de universitarios desde el inicio.

La Mesa del Transporte celebrada este miércoles se prolongó durante dos horas y media. «No se ha concretado nada. Hemos visto que hay buena voluntad, pero va a tardar tiempo. He pedido que traten de agilizar este asunto y que no se quede en un cajón», apuntó al término del encuentro, pasadas las ocho y media de la tarde, Joaquín Valhondo. «Solo se han escuchado propuestas. Pero no se ha decidido nada», valoró José Antonio Ayuso.

Valoración municipal

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento asegura que Pedro Muriel ha aportado soluciones para la línea 8, «al poner sobre la mesa un estudio sobre los problemas de aglomeraciones y posibles soluciones que presenta la línea». En este informe, según detalla el Ayuntamiento, se plantea el refuerzo de la línea entre la Plaza de Colón y el Barrio de Mejostilla, trazado donde se producen más problemas de aglomeraciones durante los días lectivos. Aparte, durante el fin de semana y festivos se plantea aumentar las frecuencias de cada trayecto, de los 40 minutos actuales a 30 minutos.

Pedro Muriel ha explicado que estas modificaciones suponen un alto coste adicional para el servicio de autobús urbano, por lo que se va a estudiar la viabilidad económica de estas modificaciones en la línea 8.

Además, el concejal ha anunciado que ve viable adaptar a corto plazo los horarios de la línea 'Refuerzo Campus-Mejostilla' durante las horas punta en días lectivos. De esta manera, se evitarán los problemas de aglomeraciones en los autobuses en esta línea durante los días lectivos, especialmente en las horas de entrada y salida de los centros educativos por donde discurre, se indica desde el Ayuntamiento.

«Las propuestas que hacen son insuficientes», señaló David Holguín, concejal del PSOE. El grupo municipal socialista propuso la creación de cuatro nuevas paradas en la ciudad. Por último, Holguín indicó que sí se ha dado luz verde a la realización de un estudio global sobre la situación de todas las líneas del bus urbano de Cáceres.