Té con letras y música de autor

Una merienda del siglo XIX y un cantautor que alcanzó sus mayores éxitos a finales del siglo XX y que, aunque transitamos ya la tercera ... década del XXI, sigue siendo muy fiel a ese espíritu previo a llegada del año 2000. La cultura tiene la capacidad de transportarnos a otros espacios y a otro tiempo. La original escritora madrileña Pilar Adón, una de las voces más personales del panorama literario actual presentó el pasado jueves en la librería La Puerta de Tannhäuser su último libro 'De bestias y aves'. Antes merendó con lectores al más puro estilo victoriano, con el té como elemento central y un tapete de ganchillo tipo abuela y se reunió con el club de lectura para diseccionar su obra, que publicó hace menos de dos meses. No es el único acto que se ha celebrado esta semana en esta librería con encanto de la calle Roso de Luna. El jueves tuvo lugar la presentación de 'Monfragüe', una novela de Javier Morales ilustrada por Leticia Ruifernández. Morales estuvo acompañado por el poeta Basilio Sánchez en esta presentación, a la que acudió numeroso público.

En 1997 un Ismael Serrano de 23 años publicó el disco 'Atrapados en azul', con aquel 'Papá, cuéntame otra vez' que, sin ser su mejor canción, le hizo famoso. Ayer estuvo en el Gran Teatro con su gira 'Seremos' de Ismael Serrano se construye en torno a una propuesta contiene teatro y música. La palabra 'incondicional' es un poco del siglo pasado pero es que si, ayer había muchos incondicionales de Ismael Serrano. Gente de su edad pero no solo. Varias generaciones de amantes de la canción de autor, que sobrevive a la oleada 'indie' y reaguettones varios.

Fin de semana y nuevas exposiciones en la agenda cultural. El Palacio de la Isla acoge hasta el próximo 15 de diciembre la muestra 'El papel habitado' de la artista Carmen Isasi, que se compone de 24 obras de técnicas variadas que tienen el papel como protagonista. La propia autora inauguró junto a Fernanda Valdés, la concejala de Cultura. Explicó que en la muestra conviven distintas técnicas: el dibujo, obras de collage, los libros del artista y fotograbados. Isasi señaló que el Palacio de la Isla «le trae muy buenos recuerdos» porque tuvo la oportunidad de participar en la primera Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica, en la que fue jurado. La abstracción y la figuración, los blancos y negros, claroscuros, manchas y texturas forman parte de esta exposición.

Más exposiciones. Desde el pasado martes puede visitarse en la Sala Pintores 10 de la Diputación Provincial de Cáceres la exposición 'Orografía pictórica' del artista montanchego Fernando Matías Acedo. Se trata de una muestra multidisciplinar que recoge escultura, como pintura, dibujo, grabado e instalación y que tiene como denominador común la inspiración en la naturaleza.

«La exposición puede entenderse como una especie de cuaderno de campo en el que el artista ha ido archivando las sensaciones y sentimientos recogidos en sus momentos de encuentro con el paisaje», indica la nota de prensa de la Diputación de Cáceres. Matías Acedo Herrera es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca con mención en pintura y tiene un nutrido curriculom. Ha cursado el Máster de Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas y ha disfrutado de las residencias artísticas Premio San Marcos XXV, Machacón, Salamanca y Artierra-Intervenciones de artistas en la naturaleza, en el Centro de Arte Contemporáneo Medioambiental Valdearte, Valdearco, en Huelva.

Se acerca el día 25 de noviembre, Día Internacional de la violencia contra la mujer. La asociación de mujeres progresistas de Cáceres ya ha empezado sus actos conmemorativos y reivindicativos. El pasado miércoles organizó una mesa redonda en la Biblioteca Pública de Cáceres con periodistas para abordar el tratamiento informativo de la violencia machista en los medios de comunicación. Las periodistas de la región Diana Calderita, Celia Gálvez y la que firma este Cacerescaparate debatimos durante una hora y media sobre las dificultades y los retos para abordar esas informaciones. La también periodista Elisa Blázquez moderó el debate, en el que el público participó activamente.

Continúan las jornadas góticas de Cáceres, a las que todavía le quedan un par de actos. El 9 de noviembre la profesora Noemí Benito pronunció la conferencia 'Harry Potter y la magia de leer' en la que diseccionó el mundo de fantasía creado por la escritora británica J. K. Rowling. Para hoy sábado a las 19.30 horas está organizada una velada juvenil con un Cluedo en vivo y una actuación de baile. Mañana se celebrará uno de los grandes clásicos de estas jornadas góticas. Se trata a la visita guiada al cementerio de Cáceres en compañía de Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial de la ciudad. La cita es a las 10 de la mañana. Continúa también una exposición que puede verse en el espacio 'La lente y el pincel' , en la avenida de España.

No nos vamos muy lejos de este espacio cultural. Justo al lado está la administración de lotería Candi, que el año pasado celebró su 40 aniversario en la ciudad. El pasado 2 de noviembre falleció la lotera que fundó y trabajó durante años en esta administración, Cándida Montes Tomé a los 89 años, que pasó el testigo del negocio de este céntrico establecimiento a sus hijas. Con el recuerdo a esta mujer trabajadora nos despedimos ya en este fin de semana noviembre. Otoño puro, y aún no Navidad, no nos aceleremos. ¡A disfrutar!