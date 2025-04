Una lanza a favor de las películas de animación en el Helga de Alvear

E

l Museo Helga de Alvear fue el escenario elegido para acoger un debate en tono desenfadado con los premiados en esta edición del Festival de ... Cine de Cáceres.

Se habló de comedia, de drama, de cine de animación y de la diferencia existente entre hombres y mujeres en la industria del cine.

«No entiendo por qué el cine de animación no se considera como un igual. A mí me ha costado lo mismo hacer 'Blancanieves' que 'Robot Dreams'. No creo que el proceso haya sido diferente», dijo Pablo Berger, doble galardonado en Cáceres por su 'Robot Dreams'.

¿Por qué se premia más el drama que la comedia? A esta pregunta respondió Blanca Portillo, galardonada en Cáceres como mejor actriz de cine por 'Teresa'. «Eso no lo he entendido nunca porque creo que el sentido del humor es mucho más complejo e interpretarlo es más complejo. Interpretar en comedia es más difícil», aseguró.

Ampliar El periodista Carlos del Amor y la actriz Susi Sánchez, este sábado en el Helga de Alvear.

Susi Sánchez, galardonada con el premio de honor y vicepresidenta de la Academia de cine, habló de la desigualdad. «Desde que era muy joven vengo viendo esto. Pero ahora que me he hecho bastante mayor para mí resulta insufrible. Me parece mentira todavía que en el siglo XXI siga habiendo esa brecha salarial de casi un 30 por ciento. De manera que se supone que las mujeres trabajamos gratis 72 días al año en comparación con los hombres. Ese solo dato me parece que no tiene ninguna lógica. De hecho, en la misma Academia hay un 70 por ciento de académicos y un 30 por ciento de académicas. Es muy difícil hacer subir esa cifra», comentó con tono crítico durante su intervención.