Katia Guerreiro, Javier Ruibal y La Habitación Roja, en los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

Seis conciertos de muy distintos estilos con grupos y solistas de procedencias diversas levantarán el telón del escenario de los jardines del Museo Pedrilla, en ... Cáceres, del 12 de julio al 16 de agosto, en el ciclo Los Conciertos de Pedrilla de la Diputación: Rita Payés (bossa nova), Iván G. Lewis (jazz latino), Kalâscima (tarantela fusión) LHR La Habitación Roja (pop/indie), Javier Ruibal (canción de autor) y Katia Gerreiro (fado) serán los artistas que se subirán al escenario en la edición de este año.

Una novedad en esta edición es que las entradas pasan a ser de pago con un precio de cinco euros. Toda la recaudación irá destinada a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro. Por un lado, como ha explicado la vicepresidenta y diputada provincial de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, se busca regular la entrada y que no se ocupen espacios y asientos si no hay un verdadero interés, «pero también, y es muy importante, concienciar a la gente del valor de la música e implicarnos todos en la solidaridad, porque la recaudación no va a las arcas provinciales, sino a gente que está haciendo un trabajo por la sociedad». La vicepresidenta ha estado acompañada de Marisa Carballo, representante de Rita Payés, y de Ana León, representante de Katia Guerreiro, que han manifestado su satisfacción por participar en un programa de la calidad que tienen Los Conciertos de Pedrilla.

Fechas y entradas

Los conciertos durante el mes de julio comenzarán a las 22:30 horas y durante el mes de agosto a las 22:00. Las fechas serán las siguientes:

12 de julio: Rita Payés, con once músicos.

19 de julio: Iván G. Lewis, siete músicos.

26 de julio: Kalâscima, seis músicos.

2 de agosto: LHR, cinco músicos.

9 de agosto: Javier Ruibal, cinco músicos.

16 de agosto: Katia Guerreiro, cinco músicos.

Las entradas se pondrán a la venta a través de la plataforma https://entradium.com/ y se podrán adquirir hasta las 14:00 horas del día del concierto. Las que no se hayan vendido a través de la plataforma, se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto.

Se trata de un programa que, como ha indicado la diputada, «ha ido creciendo» tanto en cantidad como en calidad, con un presupuesto que, de 90.000 euros del pasado año ha pasado a 102.000 euros. «Es importante, muy importante invertir en cultura y poner a disposición de la ciudadanía una actividad de una calidad como esta y en un escenario que ya es emblemático».