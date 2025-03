El juzgado de violencia de género de Cáceres incrementa las denuncias un 25%

El pasado mes de enero el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres cumplió un año como órgano judicial que abarca todos los ... partidos judiciales de la provincia, un modelo novedoso en España que busca una mayor eficacia y rapidez en la lucha contra la violencia machista. La facilidad a la hora de interponer las denuncias en este caso de agresiones ha hecho que se incremente su número un 25%. El año pasado concluyó con 2.000 casos, cuando la carga habitual son 1.600, con un alto índice de condenas, explica la jueza Cristina Mendigutia, titular de este juzgado, que aborda de forma exclusiva los casos de maltrato en parejas o ex parejas.

En una provincia con dispersión demográfica como Cáceres facilita el trámite a las mujeres que viven lejos de núcleos más grandes. «En la mayor parte de las ocasiones hoy se presenta una denuncia y aunque la ley contempla ciertos plazos normalmente o ese día o siguiente hay una resolución judicial donde se ponen medidas de orden penal (prohibición de comunicación o de aproximación) y si hay menores medidas de tipo civil (pensiones de alimentos, régimen de visitas si proceden».

Se gana tiempo. «Hay mujeres que viven en las Hurdes o en sitios muy lejanos, si presentaran una denuncia y tuvieran que venir aquí el trastorno sería horrible, ellas no tienen que moverse si no quieren del lugar en el que viven». Pueden hacerlo acercándose al puesto más cercano de la Guardia Civil. «Normalmente la tramitación va por diligencias urgentes, que tienen un plazo muy pequeño de tramitación y de esa manera se consigue que la mujer declare una sola vez, declara él también, se resuelve en ese mismo momento sobre la orden de protección y luego se determina la forma en la que va a continuar el procedimiento, pero las medidas ya están resueltas».

Protección

Para la jueza Mendigutia la puesta en marcha de este juzgado muestra cómo la justicia es capaz de adaptarse a las necesidades sociales. «Funcionamos bien, proporcionamos la protección que se busca, en ocasiones se dice que se desconfía del sistema judicial, pero quiero pensar que eso está cambiando, se empieza a a confiar, yo siempre digo que este juzgado no es como los demás, tiene unas particularidades especiales por el tipo de procedimientos que vemos, por la situación en la que se encuentra la denunciante, por el entorno afectado, trabajamos con la vida de las personas en unas situaciones muy complejas».

«Es un juzgado en el que trabajamos con la vida de las personas en situaciones que son muy complejas»

Sobre la retirada de las denuncias que en ocasiones hacen algunas mujeres por el miedo y pese a persistir la violencia Mendigutia indica que «a veces pasa, pero no demasiado», e indica que en muchas ocasiones es la propia Fiscalía la que continúa con el procedimiento en estas circunstancias.

Modelo

El modelo de este juzgado de Cáceres se extiende a otras provincias. Jaén, por ejemplo, va a ampliar sus competencias. No incluye a todos los partidos judiciales pero el formato «se está implantando porque está funcionando muy bien», indica esta jueza. Consultada la juez sobre si este tipo de juzgados podrían mejorar la prevención de casos como el de Imane Saadaoui, que retiró la denuncia y volvió con su pareja, que la asesinó, indica que se trata siempre de «poder evitar» estos casos, pero que «en ocasiones no puedes controlarlo todo, no sabes lo que va a pasar mañana».

Sobre la injerencia de ciertas corrientes políticas en el mundo judicial Mendigutia es muy clara. «Siempre digo que yo trabajo en mi juzgado y lo que hay fuera son consideraciones ajenas a mi trabajo, son cosas que contaminan y no las tengo en cuenta, yo soy jueza pero soy imperfecta, intento adoptar la mejor decisión».

¿Qué espera de este juzgado pionero, hacia dónde cree que avanzará? «El triunfo sería no tener trabajo porque no hay», enfatiza. Por el momento es la única jueza que se ocupa de este juzgado, además de los funcionarios que la acompañan en la sede de la calle Nidos y la Fiscalía, a los que considera «ejemplares».