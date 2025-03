La Junta sigue negociando una nueva edición de Womad Cáceres pese a la renuncia de Dania Dévora

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 15 de noviembre 2023, 07:43 Comenta Compartir

Su presencia en Womad Cáceres ha sido una constante en los últimos 23 años de esta cita que en mayo cumplió 30 ediciones. Dania Dévora, ... directora del festival multiétnico había arraigado en la ciudad, pero no volverá. A través de un comunicado ayer anunció que deja la dirección de Womad España, tanto de la edición canaria, que acaba de concluir y en la que llevaba 30 años, como de la de Cáceres. Dévora, que ayer no quiso dar más explicaciones que las de la nota de prensa no daba muchos detalles de los motivos que le han llevado a la dimisión, pero sí dice que ha sido «de mutuo acuerdo con la organización Womad International, que preside el músico británico Peter Gabriel, que fue el que en 1992 la eligió para este cometido». En el texto hay agradecimientos de Gabriel a Dévora y de Dévora a Gabriel por su profesionalidad mutua.

Aunque los cambios políticos han barrido a todos los responsables que tienen que ver con la celebración del Womad (con nueva consejera de Cultura, Victoria Bazaga, nuevo alcalde, Rafael Mateos y nueva directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, la marcha de Dévora, que ha negociado con innumerables cargos políticos estos 23 años, no tiene que ver con esto. Ya durante la última edición de Womad en Cáceres se escucharon fuertes rumores sobre su salida, pero, preguntada, no quiso dar pistas sobre un desenlace confirmado ayer: se va, pero solo de Womad, ya que, como indica en la nota de prensa, continúa con su empresa D&D Company Producciones, con la que organiza otros festivales y giras teatrales. Noticia relacionada Dania Dévora deja la dirección de Womad Cáceres ¿Pone en riesgo la continuidad del festival la partida de Dania Dévora?«El interés y la intención es seguir adelante con el festival, independientemente de que Dania Dévora esté o no», responde la Consejería de Cultura a la pregunta que le formula este diario sobre el futuro de la cita. Añade además que actualmente se está negociando un nuevo contrato con el festival. En 2022 el Consorcio Gran Teatro y la organización del festival acordaron una fórmula de renovación de dos años con una prórroga de dos más. Según explicó hace unos días la directora saliente del Gran Teatro, Silvia González, ya se está trabajando en el borrador de esta nueva prórroga para poder sacar el pliego y firmar el contrato, un proceso necesario para llevar a cabo las contrataciones. Lo que no queda claro es quién se sentará a partir de ahora en el hueco que deja Dévora, es decir, quién representará a la organización británica y será responsable de diseñar el cartel y poner voz a esta organización privada, con plenos poderes para encomendar esta tarea a quien considere necesario. Durante los últimos 23 años Dania Dévora ha tenido que enfrentarse a situaciones complejas. Una de las más recientes fue la pandemia, que dejó en blanco la celebración de Womad durante 2020 y 2021, sin la posibilidad de cambiar de formato o de fecha. En 2008 Womad estuvo a punto de desaparecer tras la decisión de suprimirlo de la consejera de Cultura Leonor Flores, pero finalmente pudo salvarse.

