La Junta declara de interés autonómico el centro de datos CC Green en Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico ( ... Premia) el centro de procesamiento de datos CC Green, que la empresa Ingenostrum planea poner en marcha en Cáceres junto al polígono industrial Las Capellanías.

La solicitud de Premia presentada por Ingenostrum contempla la creación de una nueva empresa con un volumen de inversión previsto de 1.040 millones de euros, además de 220 puestos de trabajo en su primer año de actividad.

Ventajas

Esta declaración de interés regional implica que el proyecto pasa a tener carácter prioritario y urgente para la administración, de manera que todos los plazos administrativos se acortan a la mitad. Además, le permite poder optar a subvenciones públicas para el empleo y facilita los procesos de expropiación de terrenos en caso de ser necesarios. Otro beneficio es que no necesitará una licencia urbanística o licencia de obras, sino un simple trámite de consulta en el que el Ayuntamiento deberá comunicar si el proyecto se ajusta al plan de urbanismo vigente.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha señalado que, al superar los seis millones de euros de inversión y la previsión de 40 puestos de trabajo, el proyecto «tiene derecho a ser declarado como Premia» y a que la Junta «continúe acompañando y dando pasos a la empresa, con independencia de que hay que ir cumpliendo el resto de requerimientos tanto autonómicos como si hay algún otro de otra administración pública».

El proyecto consiste en un centro de procesamiento datos neutro en carbono de última generación, «adecuado a las necesidades de la computación y la inteligencia artificial», según consta en la solicitud. La instalación se concibe además como «un referente en sostenibilidad».

Ingenostrum ha adquirido aproximadamente la mitad de las más de 28 hectáreas de suelo del denominado sector 4.01, junto a las Capellanías. La agrupación de interés urbanístico que se ha creado, en la que están también los otros propietarios del suelo, tiene que urbanizar el sector completo, lo cual, según la firma de ingeniería, tendrá un coste de unos 14 millones de euros. El 'data center' ocuparía la parte que pertenece a Ingenostrum y el resto está previsto dedicarlo a edificios de oficinas que se pondrían a disposición de empresas tecnológicas.

El cronograma que maneja la compañía pasa por obtener a finales de este año el visto bueno municipal al proyecto de ejecución que presentó el verano pasado en el Ayuntamiento de Cáceres para desarrollar el suelo, iniciar las obras de urbanización a mediados de 2025 e inmediatamente después construir el centro de datos para que empiece a funcionar a lo largo de 2027.

Ingenostrum también está pendiente de que el Gobierno de España le conceda el acceso a la potencia eléctrica que ha solicitado para CC Green (186 megavatios además de los 34 que ya tiene asignados). En la última modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2026, la petición se rechazó con el argumento de que el proyecto no estaba no lo suficientemente maduro. No obstante, si la tramitación sigue avanzado, la empresa espera tener problemas para entrar en el siguiente Plan de Desarrollo con horizonte 2030.

El proyecto incluye además la construcción de plantas solares y eólicas para suministrar al CPD parte de la energía que necesita.

La empresa dice que es "un hito"

El director de la sección de 'data center' de Ingenostrum, David Gómez, destaca que esta declaración como Premia "es un hito que celebra el esfuerzo de más de cuatro años de trabajo". Señala además que "no solo valida nuestra apuesta firme por la región, sino que también posiciona a Extremadura como un nuevo polo de atracción para empresas tecnológicas".

Para Gómez, la declaración "refleja la madurez y solidez de un proyecto tractor que impulsará el desarrollo económico y tecnológico de la región". Resalta que están "profundamente satisfechos con este respaldo institucional", y confía en que "Red Eléctrica de España y el Ministerio de Transición Ecológica también reconozcan pronto la importancia de CC Green, asegurando la potencia necesaria para su éxito".

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha calificado por su parte de «magnífica noticia» la declaración de CC Green como Premia, y considera que se trata de «una muestra más del compromiso de María Guardiola y de la Junta de Extremadura con el desarrollo industrial de Extremadura y también de Cáceres».

De esta forma ha valorado el alcalde de Cáceres, a través de nota de prensa, la confirmación de que la Junta ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto como Premia, una solicitud que el propio Rafael Mateos había anunciado ya el pasado mes de julio.

Ante esta declaración, el alcalde de Cáceres ha celebrado «el respaldo a esta ambiciosa iniciativa» que promueve un centro de datos en la capital cacereña con una inversión de 1.040 millones, que según ha dicho, es «fruto del compromiso de los gobiernos del Partido Popular con el desarrollo de Cáceres, con el desarrollo industrial de nuestra región y por ello cuenta con el apoyo tanto de apoyo de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Cáceres». Rafael Mateos ha finalizado calificando de «magnífica noticia la calificación Premia, que se une también al desarrollo de más suelo industrial para la ciudad».