CC Green espera beneficiarse del plan del Gobierno para repartir los centros de datos

Diversos informes publicados en los últimos meses en medios especializados resaltan el alto de grado de concentración que existe en España en el sector de ... los centros de procesamiento de datos (CPD). Más de la mitad de los ya operativos se encuentran en municipios de Madrid, y alrededor del 80% de los que se están planificando tienen previsto instalarse también en esa comunidad autónoma.

Pero el Gobierno de España no se encuentra cómodo con esa excesiva centralización y planea medidas para incentivar un mayor reparto territorial de los CPD, de las cuales espera poder beneficiarse CC Green, el centro de datos que la empresa Ingenostrum proyecta en Cáceres junto al polígono industrial Las Capellanías.

El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, anunció en mayo, posiblemente para final de año, un decreto ley con el que se pretende regular los 'data center', en los cuales se dará prioridad por encima de todo a la sostenibilidad. Este tipo de instalaciones consumen grandes cantidades de agua y de energía, de manera que la intención del Gobierno es incentivar por medio de ayudas su instalación en los territorios productores de renovables, como es el caso de Extremadura.

Escrivá dijo recientemente en una comparecencia en el Senado que «aquellas comunidades autónomas que se han comprometido de una forma más clara y directa con las energías renovables, y que nos están pidiendo que se les reconozca porque han hecho esa apuesta adicional en sus territorios por facilitar todos los procesos de instalación de este tipo de energías, sean también priorizadas y beneficiadas a la hora de tener centros de datos».

Los permisos

«Solo le ha faltado decir la palabra Extremadura», apuntaba entonces una fuente de Ingenostrum sobre lo bien que se ajustaban a su proyecto la declaraciones del ministro, quien no obstante matizó que, en lo que respecta a las autorizaciones para la puesta en marcha de CPD, «la parte de la Administración central es verdaderamente limitada», ya que «tiene que ver básicamente con la infraestructura inicial de potencia» porque «los permisos vienen principalmente de los ayuntamientos y las comunidades autónomas».

Esa aclaración entronca directamente con el principal revés que ha sufrido hasta ahora el proyecto de CC Green, que ha sido la denegación por parte del Gobierno de España del acceso a la potencia que había solicitado (186 megavatios además de los 34 que ya tiene asignados) dentro de la modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2026. El argumento que dio Red Eléctrica para rechazar la petición de potencia de CC Green, que venía avalada también por la Junta de Extremadura, fue que su proyecto de centro de datos no estaba no lo suficientemente maduro. Dijo que si su tramitación avanza convenientemente no debería tener problemas para entrar en el siguiente Plan de Desarrollo con horizonte 2030.

La propia compañía promotora da por hecho que así será y mantiene sus planes de poner en marcha CC Green a mediados de 2027. Para conseguirlo tiene aún por delante un largo recorrido administrativo, empezando por que el Ayuntamiento de Cáceres dé el visto bueno al proyecto de urbanización que ha presentado la empresa, pues hay que recordar que el CPD se ubicaría en suelo ya calificado como industrial en el plan de urbanismo, pero aún sin desarrollar. Después vendría el procedimiento para obtener el visto bueno ambiental, que depende de la Junta de Extremadura.

Solicitud de Premia

Con el objetivo de acelerar todo lo posible esos trámites, Ingenostrum ha solicitado la declaración de CC Green como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia), una de cuyas principales ventajas es que los plazos administrativos se acortan a la mitad. El cronograma que maneja la compañía pasa por obtener a finales de este año el visto bueno municipal al proyecto de ejecución que presentó el verano pasado para desarrollar el suelo, iniciar las obras de urbanización a mediados de 2025 e inmediatamente después construir el centro de datos para que empiece a funcionar a lo largo de 2027.

Ingenostrum ha adquirido aproximadamente la mitad de las más de 28 hectáreas del denominado sector 4.01, junto a las Capellanías. La agrupación de interés urbanístico que se ha creado, en la que están también los otros propietarios del suelo, tiene que urbanizar el sector completo, lo cual, según la firma de ingeniería, tendrá un coste de unos 14 millones de euros. El 'data center' ocuparía la parte que pertenece a Ingenostrum y el resto está previsto dedicarlo a edificios de oficinas que se pondrían a disposición de empresas tecnológicas.

El proyecto incluye la construcción de plantas solares y eólicas para suministrar al CPD parte de la energía que necesita.