HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Miguel Arroyo en el interior de su tienda de antigüedades, que está a punto de abrir sus puertas en la calle Donoso Cortés de Cáceres. M. J. T.

Juan Miguel Arroyo: «Soy un ecléctico de la vida y no me quería morir sin abrir mi tienda de antigüedades»

Conocido en Cáceres por su faceta de cocinero, cumple uno de sus grandes sueños y monta un negocio donde vende piezas únicas con siglos de historia muy cerca del Museo Helga de Alvear

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 14 de octubre 2025, 07:38

Comenta

Juan Miguel Arroyo Lozano está detrás del nuevo negocio que acaba de recalar en la calle Donoso Cortés de Cáceres, junto a Roso de Luna, ... en la zona de influencia del Museo Helga de Alvear. Se trata de una tienda de antigüedades en la que objetos de arte chino comparten espacio con tapices franceses del siglo XVIII, sofisticadas tablas procedentes de retablos y retratos ingleses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Juan Miguel Arroyo: «Soy un ecléctico de la vida y no me quería morir sin abrir mi tienda de antigüedades»

Juan Miguel Arroyo: «Soy un ecléctico de la vida y no me quería morir sin abrir mi tienda de antigüedades»