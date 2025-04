Las joyas de una tienda de Cáceres se cuelan en 'La casa del dragón'

El paso del rodaje de 'La casa del dragón' por Cáceres –primero fue el de 'Juego de tronos'– ha dejado su huella en la ... ciudad. No solo a efectos de promoción, sino también en pequeños negocios locales de la capital.

Samarkanda, una tienda de moda y complementos de estilo alternativo y boho hippie, ha lanzado una colección de joyas para sentirse, literalmente, como un auténtico Targaryen. Hay unos pendientes que llevan el nombre de Rhaenyra, un anillo que se llama Viserys y un choker (collar pegado al cuello) Mysaria.

No se trata de artículos inspirados en la serie, cuyo último capítulo se emitió el 24 de octubre. Son las piezas originales, los mismos diseños que actores y extras han lucido en las pantallas de todo el mundo. El equipo de producción de HBO compró en esta tienda de la calle Moret, con 20 años de trayectoria, buena parte de los pendientes, anillos y brazaletes que emplearon para la caracterización de los personajes.

No solo los utilizaron durante el rodaje en Cáceres, que tuvo lugar del 11 de octubre al 3 de noviembre de 2021, sino también en otras escenas de la serie rodadas en otras localizaciones y en el interior de los estudios Leavesden, en Londres, convertidos en la gran base de operaciones de la serie.

«Fue todo muy repentino. Un día vino una chica a la tienda. Fue a última hora de la tarde. Me preguntó por cosas que yo tenía expuestas en la vitrina y me dijo que venía de la serie 'Juego de tronos'. En ese momento yo no le presté demasiada atención porque había gente. Al verme liada, me dijo que regresaría al día siguiente», cuenta tras el mostrador Carmen García, una de las socias del negocio.

Ampliar Carmen García, dueña de Samarkanda, durante su participación en el reciente encuentro celebrado en Cáceres sobre 'Juego de tronos'. jorge rey

Esa visita, evoca, se produjo en el mes de septiembre del año pasado, antes de que arrancara el rodaje. Hay que recordar que parte del equipo de HBO desembarcó en la ciudad un par de meses antes del inicio de la grabación para iniciar los preparativos. Y entre esos preparativos estaba el de la caracterización de los personajes. La chica que sorprendió a Carmen esa tarde de septiembre volvió al día siguiente a la tienda, como prometió. «Vino por la mañana, me contó tranquilamente lo que quería y ya fui consciente de todo», indica la dueña de Samarkanda. No se trataba de un pedido más.

«Me empezó a enseñar los dosieres y las fotos de la ropa para ver cómo podíamos combinar los complementos...Buscaban de todo. Las joyas también las han utilizado para ponerlas en los vestidos, en chaquetas, en cinturones y hasta en las rastas del pelo. Algunas las han pintado o han mezclado unas con otras», detalla. También se llevaron expositores de anillos para trasladarlos de un sitio a otro.

En pantalla

Carmen admite la emoción que le ha provocado ver en pantalla los artículos que han salido de su tienda. Se queda con la parte final del último capítulo en la que Rhaenyra Targaryen, una de las principales protagonistas de la serie, luce en plano unos aros dorados que ella vendió. «Al ser una serie bastante oscura, en la que las imágenes pasan tan rápido, es difícil fijarse en los detalles. Pero en el último capítulo se ve muy bien» , comenta. Estas joyas están confeccionadas en latón y tienen baños dorados o plateados, según el modelo. Carmen no las fabrica. Proceden de India.

El hallazgo de Samarkanda por parte del equipo de HBO no fue casual. «Nos conocían. Alguien les dijo que vinieran aquí».

Quizá fuera alguien que ya visitó la tienda en 2016, durante el rodaje de 'Juego de tronos'. A propósito de este primer rodaje, Carmen recuerda que HBO también pasó por el establecimiento. En aquella ocasión no se llevaron bisutería, sino «cajas y cajas de carbón» que emplearon para provocar el humo de la épica gran batalla de la séptima temporada filmada en Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres.

«Si regresan, estaría encantada de la vida si volvieran a contar conmigo», zanja García en referencia al más que probable retorno de HBO a Cáceres para grabar la segunda temporada de 'La casa del dragón'. El equipo planea retornar a la capital de marzo a junio de 2023, aunque de momento no ha habido confirmación oficial.

La primera temporada se ha despedido con una audiencia de 30 millones de espectadores en Estados Unidos, «lo que corresponde a unos 65-70 millones a nivel mundial», apunta Javier Marcos, administrador del portal 'Los siete reinos'.