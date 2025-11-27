HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las X Jornadas sobre Cáceres y la Ribera del Marco se celebran este fin de semana

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge los días 29 y 30 de noviembre las X Jornadas sobre Cáceres y la Ribera del Marco, organizadas por la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco con el objetivo de difundir el valor histórico, natural y cultural de este enclave singular de la ciudad. Se desarrollarán una serie de ponencias y actividades destinadas a resaltar la riqueza del entorno.

El sábado la mañana, a las 11.00 horas, se presentará el libro ‘Un olmo en la ribera’, de la escritora y profesora Pilar López Ávila. Se proyectará el documental ‘Hay un río en mi ciudad’, de José Manuel Rubio. A las 12.30 horas, la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, ofrecerá la ponencia El Museo de Cáceres. Un mirador a la Ribera del Marco’, en la que abordará la relación entre la institución y este espacio natural.

Por la tarde, a las 17.30 horas, Manuel Santiago y Pedro Moreno expondrán la ponencia ‘Ribera viva del Marco’, centrada en la trayectoria de la plataforma ciudadana en defensa de la Ribera. A las 19.00 horas tendrá lugar una mesa redonda sobre la necesidad ambiental de declarar la Sierra de la Mosca como paisaje protegido, con la intervención de especialistas en geología, biología, astronomía y representantes de colectivos ecologistas.

El domingo a las 10.00 horas se llevará a cabo una plantación de olmos resistentes a la grafiosis en el tramo alto de la Ribera. Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, el Ministerio para la Transición Ecológica y la cooperativa Actyva, y está abierta a la participación ciudadana.

