Jesús Pulido cumple un año de obispo centrado en revitalizar el Seminario de Cáceres

Jesús Pulido Arriero (Santa Ana de Pusa, Toledo, 1965) está este martes de cumpleaños. Sopla 58 velas. Y este lunes celebró en el Seminario de ... Cáceres el primer aniversario de su ordenación episcopal, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2022 en la Catedral de Coria.

En el Seminario, precisamente, ha centrado gran parte de su gestión durante estos 12 meses para revitalizarlo. Por un lado, ha renovado a todo el equipo de formadores. Y además, ha abierto este edificio a la sociedad con el alquiler de las pistas de pádel, entre otras medidas.

Ha firmado más de 50 nombramientos, entre ellos la controvertida designación del párroco de Almoharín y Valdemorales, condenado en el pasado por compartir pornografía infantil, que ha supuesto su primera gran crisis al frente del Obispado. En lo personal, Pulido Arriero ha vivido durante es año la pérdida de su madre, Victoria Arriero, que falleció el pasado mes de agosto.

Con este primer aniversario Jesús Pulido cierra el capítulo de las primeras veces. Ha participado por primera vez en la Semana Santa de Cáceres, ha inaugurado por primera vez el belén de Playmobil, ha viajado hasta Guadalupe para formar parte por primera vez de la celebración del 8 de septiembre –se quedó impresionado por la belleza del monasterio y, en particular, de la sacristía y de los lienzos de Zurbarán–, y ha asistido por primera vez a la Marcha por la paz.

Este lunes tuvo un día ajetreado. Participó en las jornadas de formación permanente del clero. Y a las seis y media de la tarde ofició la misa con la que conmemoró su primer aniversario como prelado, que tuvo lugar en la capilla mayor del Seminario.

«Ha sido un año muy intenso: he ido dando pasos día a día lentamente, pero visto en su conjunto que ha pasado en un suspiro. Durante este año he realizado muchos kilómetros, más que en toda mi vida. Tenemos una diócesis muy extensa. He intentado estar presente en todos los sitios donde se me ha requerido. El acompañamiento de las personas y las comunidades ha sido una prioridad durante este tiempo», admite el prelado a preguntas de este diario.

«Hemos apostado este año por el Seminario –prosigue– y por la pastoral vocacional. No se trata solo de tener más sacerdotes sino de crear una cultura vocacional: anunciar que todos tenemos vocación, una misión que realizar en esta vida en favor de los demás», describe.

Apenas un mes después de su toma de posesión, Pulido admitió ante los medios de comunicación su preocupación por las bajas cifras de seminaristas en Cáceres. «Estamos en números que no corresponden a nuestra Diócesis. Es una prioridad que los datos se recuperen», dijo. En ese momento, en marzo de 2022, el Seminario Mayor tenía tres alumnos, cuando lo habitual es que fueran 15.

El pasado 1 de septiembre el obispo nombró a Roberto Rubio nuevo rector del Seminario, a David Flores nuevo formador del Seminario menor y a Rafael Delgado nuevo director espiritual.

Pocos días después, el 10 de septiembre, la Diócesis vivió un terremoto mediático. El País adelantó que Ignacio Lajas Obregón, sacerdote sentenciado a 16 meses de prisión en 2004 por compartir material pedófilo, había sido nombrado párroco de Almoharín y Valdemorales. El Obispado, desde un primer momento, avaló al cura.

Derecho a la reinserción

«Actuamos con la mejor intención, enviando un buen sacerdote a la parroquia, como había quedado constatado en sus últimos destinos pastorales. No podíamos prever que, habiendo sido párroco antes, se pudiese levantar tal revuelo mediático y dar de nuevo actualidad a un caso de hace 22 años. La condena no puede ser perpetua en la reputación de la persona. Y a veces los prejuicios y la alarma social son una losa peor que la cárcel. La reinserción no es algo solo de los cristianos. Nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico lo considera un derecho y una finalidad de cualquier medida punitiva», apunta Pulido.

«En ningún momento hemos disminuido la gravedad del delito –que fue juzgado y de dominio público–, y hacemos nuestro el dolor de las víctimas y de la sociedad ante esta lacra. Un solo caso en la Iglesia ya nos causa vergüenza y dolor. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que esto no vuelva a repetirse», zanja el obispo, en referencia a la oficina para la recepción y tramitación de denuncias por abusos sexuales, sita en la Plaza de Santa María. Se creó el 10 de marzo de 2020.