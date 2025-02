El jefe de la Policía Local demanda al Ayuntamiento de Cáceres para cobrar las guardias

El Ayuntamiento y el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, se verán en los juzgados si antes no se produce un acuerdo. El mismo ... se veía próximo por las dos partes hace solo unas semanas, por lo que llegó a pasar por la Junta de Gobierno que se celebra los viernes el archivo del expediente tramitado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1.

Sin embargo, las diferencias se mantienen, el acuerdo no se ha cerrado y como el archivo de la causa era provisional, Cacho ha solicitado que se reabra el procedimiento. De fondo aparece la remuneración, no reconocida, de las guardias localizadas. Entiende Cacho que, como sucede en otros cargos similares al suyo tanto por rango como por responsabilidad, el hecho de tener que estar localizado las 24 horas del día debe ser remunerado. De hecho, quiere que sea así además con efectos retroactivos, desde que tomó posesión.

No solo se trata de una cuestión económica, sino que el jefe de la Policía Local cacereña quiere que se articule un sistema de sustitución perfectamente definido cuando a él le corresponde descansar o tiene permiso por vacaciones. Lo que se pretende es que siempre haya un oficial al mando de la plantilla y que las funciones estén definidas sin afectar al derecho al descanso o a la conciliación familiar.

Benedicto Cacho se puso al frente de la Policía de Cáceres hace ahora seis años. Tomó posesión como máximo responsable el 19 de enero de 2018 como uno de los agentes mejor formados. El acto oficial se celebró el 1 de febrero. Había sido el aspirante que obtuvo la nota más alta en las oposiciones a inspector de 2017. Se presentaron 40. Se hizo con la jefatura al ser el agente de mayor rango.

Está graduado en Derecho y tiene 20 años de experiencia. Se incorporó a la Policía Local de Cáceres en el año 2005.

En su toma de posesión ya avanzó su voluntad de «modernizar» el cuerpo policial y reorganizarlo. No obstante, no le ha resultado nada fácil, con reivindicaciones por la mejora de las prestaciones o de los derechos de los agentes que le llevaron durante el mandato socialista anterior a protagonizar algunas polémicas.

Ya en abril de 2023 los mandos se plantaron al tener que asumir funciones que no les correspondían y sin estar remuneradas. Salió el asunto de las guardias localizadas, que ahora lleva Cacho en su reclamación. Aunque prefiere mantenerse en segundo plano y ha eludido pronunciarse sobre su contencioso judicial, en su entorno señalan que se han dado circunstancias como tener que atender desde la playa y en plenas vacaciones llamadas telefónicas por asuntos menores como averías.

En un decreto del pasado mes de diciembre, la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 dispuso «archivar provisionalmente» el procedimiento «mientras no se solicite la continuación» o hubiese caducidad.

Pese a ello, en un escrito de alegaciones del 8 de enero se pide por parte del abogado de Benedicto Cacho que continúe adelante, tras no haberse alcanzado ningún acuerdo extrajudicial con los responsables municipales.

Disponibilidad

«Cacho debe tener una disponibilidad profesional que no está reconocida por lo que permanece abierto ese contencioso. Se activó una suspensión inicial pero han pasado 60 días y continúa la tramitación», detalla el letrado que le representa, Manuel Beato. Confirma la solicitud para que se active un protocolo por el que la sustitución del jefe sea automática y siempre haya un oficial al mando y, por otra parte, «que se reconozca la dedicación» de Benedicto Cacho. Sería desde 2018, según su planteamiento, aunque el mensaje que le llega desde la Concejalía de Seguridad que dirige Pedro Muriel es que no es posible rubricar ese reconocimiento con efectos retroactivos. Sí podría serlo a futuro, aunque se requiere una tramitación administrativa que a la vez está dilatando el proceso.

Lo que ha hecho Cacho, en realidad, es llevar al juzgado una reivindicación que los mandos ya abordaron con el anterior Gobierno. Tiene que ver con el reconocimiento de funciones que se hacen, pero por las que no se percibe la remuneración que considera correspondiente. «Estamos disponibles las 24 horas del día y eso no se reconoce. Llega a ser agotador», decía un afectado entonces. La situación no ha cambiado y ahora, sin acuerdo previo, decidirá el juez. En el caso del jefe de la Policía Local falta fijar la fecha del juicio.